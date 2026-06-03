Una facultad de la UNCuyo logró un récord de egresados tras actualizar sus planes de estudio

Entre octubre de 2025 y abril de 2026, una de las facultades de la UNCuyo registró un aumento del 29% en la cantidad de graduados.

Entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026 hubo 365 egresados de la Facultad de Ciencias Económicas.

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) alcanzó un récord académico: entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026 hubo 365 egresados.

Esta cifra configura un crecimiento del 29% en la cantidad de egresados y asegura, consolida una tendencia positiva observada en los últimos años. El dato adquiere aún más relevancia si se considera que la cohorte permanece abierta hasta el 30 de septiembre y ya superó el número de los últimos 6 años.

Nuevos planes de estudio De acuerdo a las autoridades, el crecimiento en la cantidad de egresados responde a una combinación de estrategias institucionales orientadas a fortalecer las trayectorias académicas:

Actualización y flexibilización de los planes de estudio.

Acompañamiento a estudiantes próximos a egresar desde el equipo del Servicio de Apoyo Pedagógico y Orientación al Estudiante (Sapoe).

Mayor articulación entre áreas académicas y administrativas.

Ampliación de herramientas para facilitar la finalización de materias y trámites de titulación. Los nuevos planes de estudio de la Facultad, que se aprobaron el año pasado y ya están en marcha, apuntan a la diferenciación de los egresados y su flexibilidad permite a los estudiantes optar por diversas actividades académicas de especialización.