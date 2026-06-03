Una facultad de la UNCuyo logró un récord de egresados tras actualizar sus planes de estudio
Entre octubre de 2025 y abril de 2026, una de las facultades de la UNCuyo registró un aumento del 29% en la cantidad de graduados.
La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) alcanzó un récord académico: entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026 hubo 365 egresados.
Esta cifra configura un crecimiento del 29% en la cantidad de egresados y asegura, consolida una tendencia positiva observada en los últimos años. El dato adquiere aún más relevancia si se considera que la cohorte permanece abierta hasta el 30 de septiembre y ya superó el número de los últimos 6 años.
Nuevos planes de estudio
De acuerdo a las autoridades, el crecimiento en la cantidad de egresados responde a una combinación de estrategias institucionales orientadas a fortalecer las trayectorias académicas:
- Actualización y flexibilización de los planes de estudio.
- Acompañamiento a estudiantes próximos a egresar desde el equipo del Servicio de Apoyo Pedagógico y Orientación al Estudiante (Sapoe).
- Mayor articulación entre áreas académicas y administrativas.
- Ampliación de herramientas para facilitar la finalización de materias y trámites de titulación.
Los nuevos planes de estudio de la Facultad, que se aprobaron el año pasado y ya están en marcha, apuntan a la diferenciación de los egresados y su flexibilidad permite a los estudiantes optar por diversas actividades académicas de especialización.
En este sentido, la vicedecana de la FCE, Patricia Puebla, consideró: "Cada egresado representa una meta alcanzada y una nueva oportunidad de aportar conocimiento y formación al desarrollo económico y social de la provincia. Estos resultados muestran el valor de acompañar a nuestros estudiantes durante toda su trayectoria y de seguir construyendo una Facultad que responda a las necesidades del presente y del futuro".