La UNCuyo alcanzó el segundo puesto entre las universidades públicas más transparentes del país

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) alcanzó el segundo lugar en el ranking de transparencia elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), un relevamiento que evalúa el cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información en 61 universidades públicas nacionales.

Según los datos correspondientes al primer trimestre de 2026, la institución mendocina obtuvo 98 puntos sobre 100, ubicándose apenas por detrás de la Universidad Nacional de Córdoba, que lidera la clasificación. El resultado representa un avance significativo para la casa de estudios y refleja el fortalecimiento de sus políticas de transparencia y gestión institucional.

Desde la Universidad destacaron que este desempeño es consecuencia de un trabajo sostenido orientado a garantizar una administración más abierta, eficiente y accesible para la comunidad universitaria y la sociedad. La mejora de los sistemas de gestión, la publicación de información estratégica y el desarrollo de herramientas digitales fueron algunos de los aspectos que contribuyeron a este reconocimiento.

La AAIP elabora este índice con el objetivo de monitorear el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 32 de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y reglamentadas mediante la Resolución 77/2024.

La evaluación contempla 20 indicadores que analizan si la información publicada por cada organismo es completa, actualizada y de fácil acceso para la ciudadanía. De ellos, 13 corresponden a transparencia activa, es decir, aquella información que debe difundirse de manera obligatoria, mientras que los siete restantes forman parte de la denominada transparencia proactiva, vinculada a datos que las instituciones publican voluntariamente para ampliar el acceso a la información.

Todos los datos relevados sobre la UNCuyo pueden consultarse a través de su Portal de Transparencia, una herramienta que reúne información institucional, presupuestaria y administrativa de acceso público.

uncuyo transparencia La UNCuyo obtuvo 98 puntos y escaló al segundo lugar en el índice nacional de transparencia. Prensa UNCuyo

La información que publica la UNCuyo

Entre los principales contenidos incluidos dentro de la transparencia activa se encuentran los datos de las autoridades universitarias y sus designaciones, la estructura organizativa, la nómina de personal, las declaraciones juradas, las escalas salariales y la ejecución presupuestaria.

También se publican detalles sobre compras, contrataciones, transferencias de fondos, auditorías e informes de gestión, aspectos considerados fundamentales para fortalecer la rendición de cuentas y el control ciudadano.

En materia de transparencia proactiva, la Universidad difunde estadísticas sobre estudiantes, ingresantes y egresados, además de información vinculada con los planes de trabajo impulsados por la Unidad de Auditoría Interna.

Desde la Secretaría de Gestión Económica y de Servicios señalaron que continuarán impulsando acciones destinadas a garantizar información clara, actualizada y de calidad, con el objetivo de profundizar una cultura institucional basada en la transparencia, la mejora continua y el acceso público a los datos.