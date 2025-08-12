La sentencia del coach de los All Blacks, a días del encuentro ante Los Pumas en Córdoba
A cuatro días del enfrentamiento entre Los Pumas y los All Blacks, en Córdoba, Scott Robertson advirtió sobre el potencial del equipo de Felipe Contepomi.
Los Pumas se preparan para el puntapié inicial en un nuevo Rugby Championship. El Seleccionado argentino recibirá el próximo sábado a los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, por la primera fecha del certamen que tiene al equipo nacional frente a frente ante las potencias del hemisferio sur: Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia.
El encuentro, que comenzará a las 18.10, será el primero de los 6 que tendrá por delante el equipo de Felipe Contepomi en el torneo.
Al respecto de este juego, el head coach de la selección de Nueva Zelanda, Scott Robertson, destacó el nivel del equipo argentino, advirtió sobre su juego y recordó la derrota ante Los Pumas en 2024, en Wellington: "En ese partido no estuvimos en nuestra mejor versión y Argentina fue excelente, tenían mucho hambre, mostraron mucha pasión y nos ganaron en muchísimas áreas de juego. Pero aprendimos de eso, crecimos como equipo, y para final de ese año habíamos jugado un gran rugby".
Y agregó: "Eso nos recuerda que al final de todo es un juego y que hoy la brecha es muy corta. Los mejores 7 u 8 equipos pueden ganarle a cualquiera y tenés que asegurarte estar en un buen día y demostrar".
Al mismo tiempo, resaltó sobre el choque de este sábado: "Es fantástico estar acá y jugar contra ellos en su tierra".
Por otro lado, Robertson resaltó el concepto anterior y dijo: "Sin dudas, todos tienen sus fortalezas, todos tienen planteles muy completos, jugadores con mucha experiencia, equipos con mucha cohesión y hoy en día los test match se definen por eso. Todos los partidos son muy parejos, hasta el final, hasta los últimos minutos. Mucho esfuerzo, poco descanso y los partidos cambian muy rápidamente".
Sobre el juego de Los Pumas, manifestó, además: "Argentina tiene armas muy peligrosas, una buena línea de backs, muy joven. Va a ser emocionante. Crean muchas oportunidades. son un equipo con mucha experiencia. Muchos de ellos juegan en Europa, están bien entrenados y juegan con pasión".
Y completó: "Tienen velocidad para definir, por lo que son peligrosos. Es rugby de alto nivel. Sabemos de su pasión, lo fuertes que son y los argentinos, en un buen día, son muy creativos. Sabemos, también, lo que significa que los All Blacks vengan aquí".
Los Pumas ultiman detalles
De cara a este juego ante los All Blacks, la novedad más importantes que tendrán Los Pumas son los retornos de Marcos Kremer, Juan Cruz Mallía, Tomás Albornoz, Santiago Chocobares, Joaquín Oviedo y Mateo Carreras, que se perdieron los partidos frente a Inglaterra y que todo indica que estarán desde el inico ante Nueva Zelanda.
Al mismo tiempo, fueron convocados Bautista Delguy, Franco Molina e Ignacio Ruiz por primera vez en el año y serán alternativa para ambos partidos. Además, Gerónimo Prisciantelli tendrá la opción de debutar como apertura, y se mantienen, al igual que la última convocatoria, el hookerBautista Bernasconi, Elizalde, y los medio scrums Agustín Moyano y Simón Benítez Cruz.
Respecto a la presencia mendocina, están en la lista y con grandes posibilidades de sumar muchos minutos Juan Martín González y Rodrigo Isgró.