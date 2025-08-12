La sentencia del coach de los All Blacks, a días del encuentro ante Los Pumas en Córdoba

Los Pumas se preparan para el puntapié inicial en un nuevo Rugby Championship . El Seleccionado argentino recibirá el próximo sábado a los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes , de Córdoba , por la primera fecha del certamen que tiene al equipo nacional frente a frente ante las potencias del hemisferio sur: Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia.

El encuentro, que comenzará a las 18.10, será el primero de los 6 que tendrá por delante el equipo de Felipe Contepomi en el torneo.

Al respecto de este juego, el head coach de la selección de Nueva Zelanda, Scott Robertson , destacó el nivel del equipo argentino, advirtió sobre su juego y recordó la derrota ante Los Pumas en 2024, en Wellington: "En ese partido no estuvimos en nuestra mejor versión y Argentina fue excelente, tenían mucho hambre, mostraron mucha pasión y nos ganaron en muchísimas áreas de juego. Pero aprendimos de eso, crecimos como equipo, y para final de ese año habíamos jugado un gran rugby".

Y agregó: "Eso nos recuerda que al final de todo es un juego y que hoy la brecha es muy corta. Los mejores 7 u 8 equipos pueden ganarle a cualquiera y tenés que asegurarte estar en un buen día y demostrar".

Al mismo tiempo, resaltó sobre el choque de este sábado: "Es fantástico estar acá y jugar contra ellos en su tierra".

Embed - Entrenador All Blacks

Por otro lado, Robertson resaltó el concepto anterior y dijo: "Sin dudas, todos tienen sus fortalezas, todos tienen planteles muy completos, jugadores con mucha experiencia, equipos con mucha cohesión y hoy en día los test match se definen por eso. Todos los partidos son muy parejos, hasta el final, hasta los últimos minutos. Mucho esfuerzo, poco descanso y los partidos cambian muy rápidamente".

Sobre el juego de Los Pumas, manifestó, además: "Argentina tiene armas muy peligrosas, una buena línea de backs, muy joven. Va a ser emocionante. Crean muchas oportunidades. son un equipo con mucha experiencia. Muchos de ellos juegan en Europa, están bien entrenados y juegan con pasión".

Y completó: "Tienen velocidad para definir, por lo que son peligrosos. Es rugby de alto nivel. Sabemos de su pasión, lo fuertes que son y los argentinos, en un buen día, son muy creativos. Sabemos, también, lo que significa que los All Blacks vengan aquí".

Los Pumas ultiman detalles

De cara a este juego ante los All Blacks, la novedad más importantes que tendrán Los Pumas son los retornos de Marcos Kremer, Juan Cruz Mallía, Tomás Albornoz, Santiago Chocobares, Joaquín Oviedo y Mateo Carreras, que se perdieron los partidos frente a Inglaterra y que todo indica que estarán desde el inico ante Nueva Zelanda.

Al mismo tiempo, fueron convocados Bautista Delguy, Franco Molina e Ignacio Ruiz por primera vez en el año y serán alternativa para ambos partidos. Además, Gerónimo Prisciantelli tendrá la opción de debutar como apertura, y se mantienen, al igual que la última convocatoria, el hookerBautista Bernasconi, Elizalde, y los medio scrums Agustín Moyano y Simón Benítez Cruz.

Respecto a la presencia mendocina, están en la lista y con grandes posibilidades de sumar muchos minutos Juan Martín González y Rodrigo Isgró.