Escándalo en la Copa País: el DT de la Selección de la Liga Mendocina cargó durísimo contra Andrés Merlos

El encuentro por la Copa País entre la Selección de la Liga Mendocina de Fútbol y la Selección de la Liga Alvearense terminó con escándalo y acusaciones cruzadas.

El encuentro disputado este miércoles por la noche en el estadio Nicolás Blazquez de Andes Talleres finalizó 2 a 2 , resultado que le permitió al equipo del Sur de la provincia clasificar a la próxima instancia ya que en la ida ganó 3 a 0.

De esta manera, Alvear se metió entre los 4 mejores de la Región Cuyo y avanzó a la próxima instancia en donde enfrentará al Seleccionado de Villa Mercedes, San Luis. Mientras que Mendoza quedó eliminado.

El partido jugado este miércoles tuvo de todo y finalizó en escándalo. El entretiempo duró una hora, debido a que no había ambulancia y los dirigentes alvearenses, juntos con la terna arbitral, al percatarse de la situación, no comenzaron el segundo tiempo hasta que la misma se hizo presente en el estadio.

Finalizado el partido, la UADA (Unión de Árbitros Deportivos de Argentina) emitió un comunicado repudiando supuestas agresiones verbales y amenazas de los dirigentes de la Liga Mendocina , en zona de vestuarios, contra los árbitros y contra los dirigentes alvearenses.

"Desde UADA repudiamos enérgicamente los hechos de violencia ocurridos en el partido que se disputó entre el Seleccionado de la Liga Mendocina y el de la Liga Alvearense, donde las autoridades de la Liga Alvearense fueron amenazados y agredidos verbalmente por dirigentes e hinchas de la Liga Mendocina en el estadio de Andes Talleres. Esperamos que se tomen las medidas necesarias y ejemplificadoras", expresaron desde la comisión directiva de esta asociación de árbitros.

La respuesta del DT Bazzali

Tras conocerse la denuncia de los árbitros, José Luis Bazzali, reconocido periodista deportivo y DT del seleccionado de la Liga Mendocina, se descargó contra el polémico árbitro Andrés Merlos, quien además es presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, a través de las redes sociales con graves denuncias.

"ANDRÉS MERLOS, presidente de la Liga de Alvear. Sacó a San Rafael en el escritorio y puso sus amigos a dirigir contra la liga mendocina. Este mismo atorrante que golpeó a Fassi y tuvo que pagar con cajas de leche, ahora hace la misma denuncia en mendoza" (textual), escribió Bazzali en su cuenta de X.

Al mismo tiempo, denunció: "Sabemos los intereses que defienden algunos... Pero como pueden darle tanta bola a Merlos !! ¿Le creen? Es un denunciador serial! ¿Se acuerdan la que le hizo a Fassi? Miren en q terminó!", recordó junto a un recorte de una nota que cuenta una sanción para el árbitro sanrafaelino.

Por último, publicó un video de una infracción en la mitad de la cancha, durante el choque de este miércoles, y escribió: "Los colegas preocupados por el sinvergüenza de Merlos no saben que un chico de Mendoza de 17 años pasó la noche en el hospital el carmen Producto del siga siga...y el permiso q tenían para pegar. ¿Qué opinan? De esto".

