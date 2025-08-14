Fue figura de River pero descendió, triunfó en Europa y se retira a los 33 años para ser ayudante de Almeyda en Sevilla

Matías Ameyda tendrá en su cuerpo técnico en Sevilla a un exfutbolista que fue su compañero en River y que acaba de colgar los botines de manera sorpresiva.

Tras un exitoso ciclo en AEK de Atenas, Matías Almeyda asumió para esta temporada 2025/26 como DT del Sevilla. Tendrá un duro desafío para levantar la imagen de unos de los clubes más importantes de España tras unos muy malos últimos años. Además, será el equipo más importante que dirija desde su paso por River Plate en 2012.

Para esta nueva etapa en Nervión, que comenzará este domingo ante el Athletic Club de Bilbao por la fecha 1 de LaLiga, sumará a su Cuerpo Técnico a un exfutbolista con el que llegó a compartir plantel en el Millonario y al que dirigió el último año en el cuadro griego, que acaba de anunciar de manera inesperada su retiro como jugador profesional.

Erik Lamela se retiró y se suma al CT de Almeyda en Sevilla Erik Lamela Erik Lamela decidió colgar los botines a los 33 años. @eriklamela Se trata de Erik Lamela, que jugó la temporada pasada en el AEK de Atenas y, a sus 33 años de edad, decidió colgar los botines de manera anticipada. Este jueves se despidió en redes el conjunto heleno y a partir de ahora comenzará una nueva etapa en su carrera deportiva como ayudante del Pelado en el elenco Blanquirrojo.

Coco no es ajeno al mundo Sevilla, ya que jugó allí tres años entre 2021 y 2024. Disputó un total de 92 partidos en el equipo más grande de Andalucía, en los que llegó a marcar 16 goles y 7 asistencias. Formó parte del plantel campeón de la Europa League en 2023, un equipo plagado de argentinos que contaba también con Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, el Papu Gómez y Lucas Ocampos.