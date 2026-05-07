El sincericidio de Gustavo Costas sobre su Racing tras la dura caída ante Botafogo en Brasil

Racing sumó ante Botafogo una nueva derrota que profundiza su crisis futbolística y Gustavo Costas fue muy autocrítico luego del partido.

Racing cayó 2-1 contra Botafogo este miércoles en Río de Janeiro y profundizó su crisis futbolística. No solamente estiró a 7 su racha de partidos sin ganar (4 empatados y 3 perdidos), sino que además quedó muy comprometido en la Copa Sudamericana y no depende de sí mismo para clasificar a los playoffs.

Para colmo, al igual que como había sucedido en el primer encuentro contra este mismo rival en Avellaneda, dominó el juego y tuvo las mejores oportunidades, pero cometió errores muy burdos que lo dejaron con las manos vacías. Gustavo Costas reconoció estas falencias y fue muy autocrítico en conferencia de prensa.

La autocrítica de Gustavo Costas tras la nueva derrota de Racing La autocrítica de Gustavo Costas tras la nueva derrota de Racing DSports "Esto es fútbol. El que se jugó en Argentina, hasta un empate estaba bien, una victoria nuestra también. Tenemos fallas muy grandes que nos cuestan. El primer tiempo no anduvimos bien, pero en el segundo, en el mejor momento nuestro, otra vez de lateral nos hacen un gol. Esas fallas nos cuestan todo", apuntó el DT blanquiceleste, notoriamente golpeado.

"Llegamos al arco, generamos, pero capaz nos cuesta meterla. A medida que pasan los partidos y no vas ganando, cada vez te cuesta más y vas perdiendo la confianza", insistió. Y palpitó lo que será el duelo clave contra Estudiantes en La Plata por los octavos del Torneo Apertura: "Vamos a tener que estar bien el domingo para pasar".