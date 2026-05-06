Con una catarata de errores, Racing perdió 2-1 contra Botafogo y se complicó la clasificación

Botafogo ganó por un insólito gol en contra de Di Cesare y una pelota que se le escapó a Cambeses. Maravilla Martínez había marcado la igualdad para Racing.

Por la fecha 4 del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026, Racing no logró levantar cabeza y perdió 2-1 en su visita a Botafogo (ya había perdido 3-2 como local) en un partido plagado de errores propios y que lo deja muy comprometido en la lucha por clasificar a playoffs.

El equipo de Gustavo Costas dominó en el juego, pero terminó perdiendo por sus propias fallas. A los 19 minutos se vio abajo por una mala salida que desembocó en un insólito gol en contra de Marco Di Cesare. Adrián Martínez lograría empatarlo los 49'. Pero Danilo le dio el triunfo al elenco local con su tanto a los 74', con una pelota que se le escapó de las manos a Facundo Cambeses, quien para colmo luego sería expulsado.

El insólito gol en contra de Di Cesare para el 1-0 de Botafogo El insólito gol en contra de Di Cesare para el 1-0 de Botafogo ESPN El Fogao abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo, luego de una insólita cadena de errores en la salida de la Academia: Marco Di Cesare intentó rechazar ante el pedido de Facundo Cambeses, pero terminó convirtiendo en contra de su propio arco para el 1-0 del elenco blanquinegro.

El gol de Maravilla Martínez para el empate de Racing El gol de Maravilla Martínez para el empate de Racing Racing reaccionó en el arranque del complemento y llegó al empate a los 3 minutos, cuando Gabriel Rojas envió un centro desde la izquierda y Maravilla Martínez apareció de cabeza para establecer el 1-1.

El gol de Danilo con complicidad de Cambeses para el 2-1 de Botafogo El gol de Danilo con complicidad de Cambeses para el 2-1 de Botafogo ESPN Sin embargo, cuando el cuedro de Avellaneda parecía mejor acomodado, otro error defensivo volvió a dejarlo con las manos vacías: Danilo sacó un remate cruzado y débil que se le escapó a Cambeses -que en el final se fue expulsado- para marcar el 2-1 definitivo a favor de Botafogo.