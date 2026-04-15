Racing no levanta cabeza y perdió en casa por 3-2 sobre el final contra Botafogo

Por la fecha 2 del Grupo E de la Copa Sudamericana , Racing buscaba levantar cabeza tras las derrotas en el los clásicos contra River e Independiente y no logró conseguir su segundo triunfo en el certamen . En un duelo vibrante, Botafogo , se impuso 3-2 de manera agónica en el Cilindro de Avellaneda,

La Academia comenzó ganando con un gol tempraneo de Santi Sosa, pero la visita lo daría vuelta en el primer tiempo gracias a los tantos de Arthur Cabral y Júnior Santos. En el complemento, Adrián "Maravilla" Martínez consiguió volver a marcar la igualdad, pero en tiempo de descuento, Danilo le dio el triunfo al Fogao de manera agónica.

El equipo de Gustavo Costas abrió el marcador en su primera llegada, a los 4 minutos del primer tiempo, con un tiro libre desde el costado izquierdo que cayó al área y, ante el error en la salida del arquero Neto, permitió que el volante Santiago Sosa cabecee y convierta ante el arco libre.

Botafogo tuvo su primera llegada a los 9', con una recuperación alta y remate lejano del delantero Júnior Santos, que se fue cerca del poste derecho del arquero Facundo Cambeses. Solo un minuto después, el delantero Maravilla Martínez aprovechó un error defensivo del equipo rival, eludió a Neto y definió ante el arco libre, aunque el defensor Nahuel Ferraresi pudo despejar sobre la línea al córner.

De ese tiro de esquina llegó una nueva situación de peligro para Racing , con un nuevo centro al segundo poste que fue cabeceado por el central Nazareno Colombo, que Neto pudo detener de gran manera sobre su poste derecho. En 23 minutos, el delantero Arthur Cabral aprovechó una pelota suelta cerca del borde del área, encaró a Cambeses por el costado derecho y definió por debajo del achique del guardameta, con un tiro cruzado que empató el partido.

¡GOOOL DE BOTAFOGO! Arthur Cabral se escapó mano a mano y convirtió el 1-1 ante Racing. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana ¡Se juega por #DIRECTV y #DGO ! pic.twitter.com/UY0289M9ja

Tres minutos más tarde, el extremo Matheus Martins recibió un centro atrás por el costado izquierdo del área, controló y sacó un disparo de derecha, que salió a las manos del arquero rival. El conjunto brasileño remontó a los 40' mediante un gran pase largo que habilitó al delantero Júnior Santos, quien avanzó desde campo propio, llegó hasta el área y definió cruzado, ante el achique de un Cambeses que no tuvo reacción para ampliar el cuerpo en el momento justo.

El gol de Santos para el 2-1 de Botafogo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2044548378210480166?s=20&partner=&hide_thread=false UN CALCO DEL PRIMERO, ¡GOOOL DE BOTAFOGO!



Ahora, Júnior Santos quedó mano a mano ante Cambeses y puso el 2-1 ante Racing.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/yWxjjSdXI6 — DSPORTS (@DSports) April 15, 2026

Ya en el segundo tiempo, a los 51' y luego de una combinación entre Maravilla y el volante Baltasar Rodríguez dentro del área, el atacante remató con un frentazo desde el área chica, aunque Neto reaccionó a tiempo y desvió por encima de su propio arco. El local volvió a igualar cuando iban 64 minutos, mediante un pase largo para el desborde por derecha del carrilero Ezequiel Cannavo, cuyo centro atrás fue empujado al gol por Maravilla Martínez.

El gol de Maravilla Martínez para el empate de Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2044558688019530038?s=20&partner=&hide_thread=false SE SACÓ LA MUFA, ¡GOOOL DE MARAVILLA MARTÍNEZ PARA EL EMPATE DE RACING!



Ezequiel Cannavo asistió al delantero de la Academia que no perdonó y anotó el 2-2 ante Botafogo.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/zOt4tFQO7x — DSPORTS (@DSports) April 15, 2026

La primera llegada de Botafogo en el segundo tiempo fue a los 76', con un tiro libre del defensor Alex Telles sobre el borde del área que se desvió en la barrera y pasó muy cerca del ángulo derecho del arquero argentino. En el tercer minuto de descuento, un ataque por izquierda permitió el desborde por izquierda del delantero Kadir Barría, cuyo centro atrás llegó al segundo palo para la llegada del volante Danilo, que empujó la pelota al gol.

El gol agónico de Danilo para el 3-2 de Botafogo

El gol agónico de Danilo para el 3-2 de Botafogo

La derrota dejó al equipo de Gustavo Costas en el tercer lugar de la zona E con 3 puntos, mientras que el elenco brasileño es líder con 4 unidades. En la próxima fecha, Racing visitará a Caracas de Venezuela, el miércoles 29 de abril a las 19:00, mientras que el Fogao será local de Independiente Petrolero de Bolivia, el martes 28 al mismo horario.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Racing - Botafogo