El fuerte ultimátum de Gustavo Costas a Marcos Rojo por su expulsión ante River: "Si lo hacés una vez más..."

Tras la derrota con River en Avellaneda, Gustavo Costas mantuvo una charla a solas con el experimentado defensor y le marcó un límite claro. ¿Qué le dijo?

El sacudón que dejó el clásico ante River sigue generando secuelas en Racing. Este lunes, luego del entrenamiento, Gustavo Costas cumplió con lo que había anticipado públicamente y mantuvo una charla cara a cara con Marcos Rojo en el vestuario.

“Hablaremos con Marcos (Rojo) sobre lo que pasó. Pero tenemos que estar atentos, esas cosas no nos pueden pasar. No puede quedarse el equipo con diez. Hay que ser más inteligente para intentar no dejar a tu equipo con uno menos y menos perdiendo”, había dicho el DT de la Academia tras el 0-2 en el Cilindro de Avellaneda. Y claro, puertas adentro no anduvo con vueltas.

Los detalles de la charla entre Gustavo Costas y Marcos Rojo Según reveló Daniel Avellaneda en el programa La Oral Deportiva de Radio Rivadavia, el técnico le recriminó la absurda expulsión del domingo por la agresión a Lucas Martínez Quarta en una jugada aislada, que calificó como evitable, y le marcó un límite claro de cara a lo que viene. "Lo hacés una vez más y no jugás más conmigo", sentenció el periodista, en relación al ultimátum que le habría dado Costas al jugador de 36 años.

Del otro lado, el experimentado defensor asumió la responsabilidad. Aceptó el reto, reconoció su error y pidió disculpas al grupo por haber condicionado al equipo cuando al partido todavía le quedaban diez minutos y Racing iba con todo a buscar el empate.

La expulsión de Marcos Rojo por la agresión a Martínez Quarta La expulsión de Marcos Rojo por la agresión a Martínez Quarta ESPN El vuelto que pagará el zaguero por su insólita expulsión De igual manera, el accionar de Rojo traerá rápidas consecuencias: por decisión de Costas, no será titular en el duelo de este miércoles ante Botafogo por la Copa Sudamericana pese a que tampoco estará disponible el fin de semana frente a Aldosivi. En principio, la dupla central la conformarían Franco Pardo y Nazareno Colombo.