Catarata de insultos: el duro informe contra Marcos Rojo tras su expulsión que anticipa una fuerte sanción

El árbitro de Racing-River detalló los insultos de Marcos Rojo y su conducta tras ser expulsado, en una noche caliente en Avellaneda.

El árbitro Sebastián Zunino le muestra la tarjeta roja a Marcos Rojo luego de la durísima agresión a Martínez Quarta que se revisó en el VAR.

La polémica expulsión de Marcos Rojo en la derrota de Racing ante River sumó un nuevo capítulo tras conocerse el informe arbitral de Sebastián Zunino. El documento detalla los insultos del defensor y anticipa un panorama complicado de cara a una posible sanción.

Según el escrito, tras ver la tarjeta roja por la agresión a Lucas Martínez Quarta, Rojo increpó al árbitro con fuertes improperios: "Sos un hijo de re mil p... ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la c... de tu madre, cagón de mierda". Un descargo que quedó asentado y que agrava su situación disciplinaria.

Se conoció el informe del árbitro Sebastián Zunino y Marcos Rojo quedó muy comprometido El informe de Zunino sobre Rojo El informe de Zunino sobre Rojo TyC Sports La noche del defensor ex Boca ya venía torcida desde lo futbolístico. Un error garrafal suyo derivó en el primer gol de River, convertido por Facundo Colidio, y antes del descanso ya había sido amonestado por protestar (con insultos airados) junto al banco de suplentes.

El informe también incluyó a Francisco Bersce, ayudante de Gustavo Costas, quien fue expulsado por reiterar insultos hacia el cuerpo arbitral, incluso contra el cuarto árbitro.