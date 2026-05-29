Fluminense será el rival de Independiente Rivadavia en los 8 avos de la Copa Libertadores

La Lepra clasificó primero en su grupo y el sorteo confirmó que volverá a enfrentar a Fluminense por los octavos de final.

Independiente Rivadavia hizo una fase de grupos histórica y se clasificó como primero en su grupo que lo integraban Fluminense (Brasil), Bolivar (Bolivia) y La Guaira (Venezuela). Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final y se confirmó que Fluminense, rival de grupo, volverá a enfrentarse ante el equipo de Alfredo Berti.

El Azul y el Flu compartieron el grupo C de la Copa Libertadores 2026. Por la fecha 2, los de Berti le ganaron 2-1 en lo que fue un "Lepracanazo" y en Mendoza igualaron 1-1. En caso de que Independiente acceda a los cuartos de final, el cuadro lo empareja con Coquimbo Unido de Chile o Platense, que es el otro cruce de los octavos de final.

El partido de ida se jugará en Brasil entre el 11 y el 13 de agosto y la vuelta en el Malvinas Argentinas entre el 18 y el 20 de agosto.

Como Flamengo fue el primero de la tabla general y va por la otra llave, la Lepra se asegura definir de local todas las llaves, en caso de seguir avanzando de rondas.

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