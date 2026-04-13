Murió Julio Ricardo: así fue su última aparición pública, para despedir a Marcelo Araujo 28 días atrás

Julio Ricardo falleció a los 87 años, apenas 28 días después que Marcelo Araujo, con quien trabajó codo a codo a lo largo de las últimas décadas.

Marcelo Araujo y Julio Ricardo fallecieron en el lapso de menos de un mes.

Ambos trabajaron codo a codo durante varios años y conformaron una dupla histórica durante las transmisiones deportivas. Sus colaboraciones más recordadas fueron en el programa 3 en el Fondo entre 2005 y 2006 (junto con Ernesto Cherquis Bialo, quien increíblemente también falleció hace unas semanas) y en Fútbol Para Todos entre 2009 y 2013.

La emotiva despedida de Julio Ricardo a Marcelo Araujo La emotiva despedida de Julio Ricardo a Marcelo Araujo A raíz de la muerte de Araujo, Julio Ricardo había hecho su última aparición pública para dedicarle una emotiva despedida: "Qué momento difícil de la vida. Es para todo el mundo, pero se me ha ido un amigo entrañable, un hermano, parte de mi familia. Estoy tremendamente triste. Solo quiero decir que es el momento más duro de mi vida", aseguró en diálogo con Radio Continental.

"Hablar de despedirme de Marcelo Araujo... Han pasado tantos años, que pronto será el olvido. Pero un relator de la televisión, con la categoría, con la improvisación de Marcelo Araujo, es muy difícil poder llegar a conseguir", concluyó su último adiós, notoriamente conmovido por el triste acontecimiento.