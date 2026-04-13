A los 87 años, murió Julio Ricardo

Falleció a los 87 años el histórico comentarista deportivo Julio Ricardo , quien se encontraba internado en la Clínica Zabala. A lo largo de su trayectoria, integró recordadas duplas junto a José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y Marcelo Araujo , dejando una huella en el periodismo deportivo argentino.

Julio Ricardo, nacido el 18 de agosto de 1933 en Buenos Aires, fue una de las voces más reconocidas y respetadas del periodismo deportivo argentino. Inició su carrera en 1957 en el diario Noticias Gráficas y, a partir de allí, construyó una trayectoria que se extendió por más de seis décadas, en la que se desempeñó como comentarista, cronista y analista en radio y televisión.

Su paso por medios como los canales 9, 11 y 13, y emisoras como Radio Colonia y Radio Nacional, lo consolidó como una figura clave en la profesionalización del periodismo deportivo en el país. A lo largo de los años, compartió micrófono con referentes de distintas épocas como Luis Elías Sojit, José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y Marcelo Araujo, con quienes integró recordadas duplas en transmisiones futbolísticas.

Proveniente de una familia con fuerte impronta intelectual, Ricardo heredó la vocación por el periodismo de su padre, José López Pájaro, fundador del Círculo de Periodistas Deportivos y director de la revista La Cancha. Ese entorno, atravesado por el debate y la diversidad de ideas, marcó su estilo analítico y su mirada equilibrada sobre el deporte.

Sus primeros pasos en la radio los dio junto a Héctor de Thomas en Radio Porteña, y pronto asumió mayores responsabilidades, como la cobertura de la gira de la Selección Argentina rumbo al Mundial de Chile 1962. En aquellos años también vivió uno de los momentos más duros de su carrera al ser testigo del accidente fatal del piloto Juan Gálvez, experiencia que lo marcaría profundamente.

Entre 1967 y 1972, José María Muñoz lo eligió como comentarista en Radio Rivadavia, consolidando su lugar en las grandes transmisiones del fútbol argentino. Ya en la década del noventa, amplió su presencia en televisión como conductor del programa Tribuna Caliente, junto a Antonio Carrizo y un destacado equipo de panelistas.

A lo largo de su carrera, Ricardo se caracterizó por mantener una postura independiente en debates que dividieron al fútbol argentino, como la histórica disputa entre menottistas y bilardistas, de la cual supo tomar distancia para analizar con criterio propio.

En 1990 fue designado director de ATC (hoy Televisión Pública), aunque renunció a los seis meses por diferencias políticas. Más adelante, en 2002, regresó a Radio Nacional y, entre 2009 y 2013, formó parte de las transmisiones de Fútbol para Todos, reafirmando su vigencia en los medios.

Con una voz inconfundible y un estilo reflexivo, Julio Ricardo dejó una huella profunda en el periodismo deportivo argentino, siendo referencia para varias generaciones de profesionales y oyentes.