A los 85 años murió Ernesto Cherquis Bialo, figura del periodismo deportivo: luchaba contra una leucemia

Ernesto Cherquis Bialo falleció esta noche tras una larga lucha contra una enfermedad. Dejó una huella imborrable en gráfica, radio y televisión.

El periodismo deportivo argentino está de luto. Murió Ernesto Cherquis Bialo, una de las plumas más respetadas y reconocidas del país, tras atravesar un delicado cuadro de salud que lo había tenido internado en el último tiempo, tal como informó Infobae. Su partida deja un vacío enorme en la profesión.

Durante más de tres décadas, su nombre estuvo íntimamente ligado a la revista El Gráfico, donde no solo escribió textos memorables sino que también llegó a ocupar el cargo de director. Su estilo, profundo y reflexivo, marcó a generaciones de periodistas y lectores.

Entre sus obras se destacan dos libros biográficos: “Mi verdadera vida”, biografía del boxeador argentino campeón del Mundo Carlos Monzón, en 1976, y “Yo soy el Diego de la gente”, autobiografía testimonial de Diego Armando Maradona en la que colaboró con Daniel Arcucci, y juntos publicaron en el 2000.

Adiós a Ernesto Cherquis Bialo, una pluma inolvidable que marcó época en el deporte "Es una gran noticia" aseguro Cherquis Bialo. Foto: NA "Es una gran noticia" aseguro Cherquis Bialo. Foto: NA Más allá de la gráfica, Cherquis supo adaptarse a todos los formatos. Pasó por radio, televisión y medios digitales, siempre con la misma impronta: análisis, contexto y una mirada crítica del deporte. En los últimos años, también dejó su sello en Infobae, donde continuó escribiendo hasta que su salud se lo permitió.