San Lorenzo aplastó 5-0 a Deportivo Rincón y clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina

Mientras busca entrenador tras la salida de Damián Ayude, San Lorenzo vapuleó al León neuquino, que juega el Federal A, y se mete en 16avos de final.

Festejo azulgrana. Guzmán Corujo abrió el marcador con un frentazo impecable tras un centro de Luciano Vietto.

San Lorenzo goleó por 5-0 a Deportivo Rincón de Neuquén en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

Los goles del triunfo parcial del Ciclón fueron convertidos por el defensor Guzmán Corujo, el delantero Luciano Vietto, el central Rodrigo Herrera, en contra, el goleador Alexis Cuello y el extremo Matías Reali.

El Ciclón abrió el marcador a los 20 minutos, en su primera llegada de peligro, con un tiro libre al primer palo del delantero Luciano Vietto, que Guzmán Corujo peinó de cabeza en el área chica para sorprender al arquero Alejandro “Oso” Sánchez y poner el 1-0.

El gol de Corujo para el 1-0 de San Lorenzo El gol de Guzmán Corujo para el 1-0 de San Lorenzo El gol de Guzmán Corujo para el 1-0 de San Lorenzo. TyC Sports En 39 minutos, un buen centro atrás del lateral Mathías De Ritis habilitó a Luciano Vietto, que definió con un zurdazo a la carrera al ángulo, para el 2-0.

Golazo de Vietto para el 2-0 de San Lorenzo Embed ¡GOLAZO DE VIETTO Y PARTIDO 2-0!El número 19 de San Lorenzo la agarró de manera perfecta y con un zurdazo al ángulo estira la diferencia del Ciclón ante Deportivo Rincón. Miralo por TyC Sports y TyC Sports Play #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/8Ackxjrrn7 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 21, 2026 Herrera, en contra, puso el 3-0 del Ciclón ante los neuquinos Embed ¡GOLEA EL CICLÓN!Facundo Gulli buscó el arco pero su remate desviado se encontró con la pierna de Rodrigo Herrera, que en contra anota el 3-0 de San Lorenzo ante Deportivo Rincón. Miralo por TyC Sports y TyC Sports Play #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/QqIm2muriX — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 21, 2026 Tres minutos más tarde, un remate del extremo Facundo Gulli fue desviado por el defensor Rodrigo Herrera, que intentó despejar pero terminó colando la pelota por encima del “Oso” Sánchez, con un gol en contra que amplió la ventaja del Ciclón.