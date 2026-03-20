Llamativo: Mastantuono y Panichelli fueron convocados a la Selección argentina tras anunciarse el amistoso con Mauritania

A días de la fecha FIFA y el duelo contra Mauritania, la AFA confirmó que tanto Mastantuono como Panichelli estarán en la nómina de la Selección argentina.

La Selección argentina está a una semana de la doble fecha de amistosos de marzo y, caída la Finalissima, recién este viernes está definiendo los rivales a los que va a enfrentar. Con Mauritania como primer contrincante confirmado para el 27, en las últimas horas se dieron a conocer unas convocatorias de último momento.

En la nómina que dio días atrás Lionel Scaloni, probablemente la ausencia más notoria entre los futbolistas que no están lesionados fue la de Franco Mastantuono. Pues bien, esta tarde la AFA informó en redes sociales que tanto él como Joaquín Panichelli, quien tampoco había sido tenido en cuenta en primer término, finalmente estarán en la lista.

Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli fueron convocados a último momento Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2035050375498043861?s=20&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7 — Selección Argentina (@Argentina) March 20, 2026 En el caso del joven crack de Azul, si bien sorprendió, se podía entender que no lo hubieran llamado por el discreto momento que atraviesa con el Real Madrid. Relegado en la consideración de Álvaro Arbeloa y con pocos minutos en los últimos meses, cuando le toca jugar tampoco logra rendir como acostumbraba en River.

Sin embargo, este nuevo llamado se puede interpretar como un voto de confianza por parte del cuerpo técnico para Mastantuono y para ver si con esto logran volver a impulsarlo. Además, que quedara marginado justo en el último llamado previo a la convocatoria final para el Mundial podría ser lapidario para sus sueños de jugar el certamen más importante del año.