Fecha FIFA: los rivales de las selecciones sudamericanas y la llamativa particularidad con Argentina
Con los amistosos ante Mauritania y Zambia en la Bombonera, la Selección argentina se diferencia del resto de Sudamérica antes del Mundial. ¿Es bueno o malo?
Las selecciones sudamericanas, incluida la Selección argentina, tendrán una intensa actividad en los próximos días debido a la fecha FIFA, que será la última ventana internacional antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
La gran curiosidad pasa por el lado de la Albiceleste, que tras la cancelación de la Finalissima ante España pudo organizar amistosos con Mauritania y Zambia, ambos en la Bombonera, dos combinados que son del último orden. Incluso será el único sudamericano clasificado al Mundial que no se enfrentará con un rival que juegue la máxima cita en junio.
Si bien esto se puede justificar por la urgencia que se generó tras la cancelación del encuentro ante España, los enfrentamientos con rivales muy inferiores fueron una constante para Argentina. Solo por citar un ejemplo, en las últimas ventanas internacionales los dirigidos por Lionel Scaloni jugaron amistosos con Puerto Rico, Venezuela y Angola.
Las selecciones sudamericanas con mejores rivales serán Brasil y Colombia, que se medirán con Francia y Marruecos, dos de los candidatos a llegar hasta las instancias finales en la próxima Copa del Mundo.
Las otras que ya tienen asegurado el boleto al Mundial son Paraguay y Ecuador, cuyos oponentes serán Grecia, Marruecos y Países Bajos. Por otra parte, Bolivia se enfrentará en un duelo a todo o nada con Surinam en la semifinal del Repechaje.
Los rivales de las selecciones sudamericanas en la doble fecha FIFA
- Argentina: contra Mauritania el 27 y Zambia el 31
- Brasil: contra Francia el 26 y Croacia el 31
- Colombia: contra Croacia el 26 y Francia el 29
- Bolivia: Surinam el 26 de marzo por las semifinales del Repechaje (si gana enfrenta a Irak en la final)
- Uruguay: contra Uruguay el 27 y contra Argelia el 31
- Ecuador: contra Marruecos el 27 y Países Bajos el 31
- Paraguay: Grecia el 27 de marzo y Marruecos el 31
Fuente: NA