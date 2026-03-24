Fecha FIFA: los rivales de las selecciones sudamericanas y la llamativa particularidad con Argentina

Con los amistosos ante Mauritania y Zambia en la Bombonera, la Selección argentina se diferencia del resto de Sudamérica antes del Mundial. ¿Es bueno o malo?

La Selección afrontará otro fecha FIFA con una constante que se viene repitiendo desde hace años. Fotobaires

Las selecciones sudamericanas, incluida la Selección argentina, tendrán una intensa actividad en los próximos días debido a la fecha FIFA, que será la última ventana internacional antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

La gran curiosidad pasa por el lado de la Albiceleste, que tras la cancelación de la Finalissima ante España pudo organizar amistosos con Mauritania y Zambia, ambos en la Bombonera, dos combinados que son del último orden. Incluso será el único sudamericano clasificado al Mundial que no se enfrentará con un rival que juegue la máxima cita en junio.

Si bien esto se puede justificar por la urgencia que se generó tras la cancelación del encuentro ante España, los enfrentamientos con rivales muy inferiores fueron una constante para Argentina. Solo por citar un ejemplo, en las últimas ventanas internacionales los dirigidos por Lionel Scaloni jugaron amistosos con Puerto Rico, Venezuela y Angola.

Lionel Scaloni 2025 A horas del ensayo frente a Mauritania en la Bombonera, Lionel Scaloni suma una cara nueva para la Selección. Fotobaires Las selecciones sudamericanas con mejores rivales serán Brasil y Colombia, que se medirán con Francia y Marruecos, dos de los candidatos a llegar hasta las instancias finales en la próxima Copa del Mundo.

Las otras que ya tienen asegurado el boleto al Mundial son Paraguay y Ecuador, cuyos oponentes serán Grecia, Marruecos y Países Bajos. Por otra parte, Bolivia se enfrentará en un duelo a todo o nada con Surinam en la semifinal del Repechaje.