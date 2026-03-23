El nuevo desafectado por lesión que sumó la Selección para los amistosos ante Mauritania y Zambia

Sufrió un desgarro y quedó afuera de la convocatoria, en una baja que obliga a Scaloni a rearmar la defensa para los amistosos en la Bombonera.

La Selección argentina sufrió una baja de último momento en la antesala de los amistosos ante Mauritania y Zambia. El jugador quedó desafectado de la convocatoria luego de confirmarse una lesión muscular tras su último partido con su club.

El lateral derecho terminó con una molestia en la victoria ante Estudiantes de Río Cuarto y, tras realizarse estudios, se determinó que padece un desgarro de grado uno en el bíceps femoral de la pierna izquierda. “Tras su último partido con River Plate, el futbolista Gonzalo Montiel es baja por lesión para los próximos dos amistosos”, informó la cuenta oficial de la Selección.

Gonzalo Montiel se pierde los amistosos ante Mauritania y Zambia Embed #SelecciónMayor Tras su último partido con River Plate, el futbolista Gonzalo Montiel es baja por lesión para los próximos dos amistosos. pic.twitter.com/9N9bJGdaK5 — Selección Argentina (@Argentina) March 23, 2026 Con este panorama, Lionel Scaloni pierde una pieza importante en defensa y suma su segunda baja por lesión en esta lista. Anteriormente había quedado al margen Leonardo Balerdi, quien fue reemplazado por Lucas Martínez Quarta. Por el momento, no se confirmó quién ocupará el lugar de Montiel.

En cuanto a los tiempos de recuperación, el defensor tendría cerca de dos semanas de inactividad, por lo que apunta a reaparecer en River para el duelo ante Belgrano. Mientras tanto, el cuerpo técnico ya trabaja en alternativas para cubrir su ausencia en los compromisos frente a Mauritania y Zambia en la Bombonera.