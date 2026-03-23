Echaron a un DT argentino de un equipo importante de Europa que pelea por no descender

Luego de cuatro partidos sin ganar y con el equipo cerca de la zona roja del descenso, el entrenador argentino dejó su cargo en un momento delicado.

El DT argentino no resistió la mala racha y tuvo que abandonar su cargo en un momento delicado del equipo en LaLiga.

Matías Almeyda dejó de ser el entrenador del Sevilla. La derrota 2-0 ante Valencia fue el detonante para que la dirigencia tomara la decisión en medio de una campaña irregular, con el equipo ubicado 15° y apenas tres puntos por encima del descenso.

El propio DT ya había dejado abierta la puerta en conferencia: "Temer, no temo. Está dentro de las posibilidades y si es necesario hacerlo para que esto mejore… Ya lo saben eso, no doy muchas vueltas". Finalmente, este lunes el club lo hizo oficial con un comunicado en el que le agradeció su trabajo y le deseó éxito en el futuro.

El comunicado oficial de Sevilla que puso fin al ciclo de Matías Almeyda Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sevillafc/status/2036070961452388590&partner=&hide_thread=false Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC.Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 23, 2026 Su salida se suma a otros movimientos recientes y reduce la presencia de técnicos argentinos en España. Ahora solo siguen Diego Simeone en Atlético de Madrid y Martín Demichelis en Mallorca, en un contexto donde hace pocas semanas también se había dado la salida de Eduardo Coudet de Alavés.