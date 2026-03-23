El sincericidio de Luciano Gómez tras el golazo de Independiente Rivadavia a Rosario Central

El defensor de Independiente Rivadavia habló del tanto al equipo rosarino que abrió el camino para la gran victoria de la Lepra.

Lucho Gómez marcó un golazo de afuera del área para otra victoria del puntero Independiente Rivadavia.

Luego del triunfo de Independiente Rivadavia ante Rosario Central por 2 a 0, que le permitió al equipo de Alfredo Berti recuperar el primer puesto de la zona B del torneo Apertura y de la tabla general, el defensor Luciano Gómez analizó el encuentro y se sinceró frente al tanto que anotó sobre los 15 minutos del primer tiempo.

Ese gol le permitió al conjunto del Parque abrir el camino para un triunfo que no sólo le posibilitó retomar el lugar de privilegio en ambas tablas, sino también para ratificar y consolidar el gran momento que atraviesa el equipo.

independiente rivadavia rosario central (30) El CSIR derrotó a Central en el Gargantini y se encamina a la clasificación a la fase final del Apertura. Alf Ponce Mercado / MDZ Ahora, Independiente Rivadavia tendrá dos semanas de trabajo, ya que no habrá actividad el fin de semana que viene por la fecha FIFA, para ponerse a punto de cara a la recta final del torneo Apertura, en donde enfrentará a Tigre como visitante, y para el inicio de la Copa Libertadores de América.

El sincericidio de Luciano Gómez, defensor de Independiente Rivadavia Tras el triunfo ante Rosario Central de este domingo en el Bautista Gargantini, el defensor del CSIR Luciano Gómez hizo referencia al desarrollo del partido afirmó: “Sabíamos que era un partido muy importante para lo que viene. Hoy nos enfrentamos a un gran rival e hicimos un partido con mucha concentración y las que tuvimos las pudimos aprovechar. Presionamos mucho porque no podíamos dejar de jugar al rival, que tiene jugadores muy desiquilibrantes".