Así apodaron a Emilia Mernes tras darse a conocer que tuvo un amorío con un jugador de la Selección argentina

En las redes sociales no perdonan: surgió un apodo lapidario para la artista tras las acusaciones de "robarle" el equipo de trabajo a Tini.

La tranquilidad de Emilia Mernes saltó por los aires tras una serie de revelaciones que la sitúan en el ojo de la tormenta mediática. Mientras los rumores de un quiebre definitivo en su amistad con Tini Stoessel cobran fuerza, una nueva bomba informativa cayó como un balde de agua fría.

Aseguran Que Leandro Paredes Le Mandaba Mensajes A Emilia La intérprete del disco .mp3 habría mantenido un polémico intercambio de mensajes con un referente de la Selección Argentina que se encuentra casado. La noticia, que ya es tendencia absoluta, puso a la novia de Duki en una posición sumamente incómoda frente a la opinión pública.

En X todos apuntaron contra Emilia Mernes Según trascendió en las últimas horas, el distanciamiento con la Triple T tendría trasfondos mucho más oscuros que una simple diferencia de agendas. En la red social X, los usuarios estallaron de indignación y bautizaron a la oriunda de Nogoyá con un sobrenombre que busca herir donde más le duele: “Envidia Mernes”.

emilia-mernes (1) Ángel de Brito fue el encargado de destapar la olla sobre los chats con un jugador casado. Captura X Este descargo masivo responde a las versiones que aseguran que Emilia le habría “robado” a su estilista de confianza a Tini y, como si fuera poco, habría divulgado datos confidenciales que dinamitaron la confianza entre ambas.

Fue el propio Ángel de Brito quien terminó de encender la mecha al confirmar que la joven artista habría intercambiado palabras con un jugador del equipo nacional. Esta supuesta infidelidad digital, sumada a la presunta filtración de secretos de su colega, generó un clima de hostilidad sin precedentes para la estrella entrerriana. Por el momento, la cantante ha optado por un hermetismo total, mientras las redes sociales reflotan viejas internas y comparan su accionar con otros escándalos de la farándula nacional.