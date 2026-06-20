"Se fue envuelto de amor": la dolorosa despedida de la mamá del youtuber Gaspi tras la tragedia en Río de Janeiro

En medio de las muestras de afecto de los seguidores, la madre del joven rompió el silencio y compartió cómo transita los días más difíciles de su vida.

La madre de Gaspi dijo una sentidas palabras en el homenaje de los fans en el Obelisco. / Captura TV A24

A casi una semana del fallecimiento del youtuber Gaspi en un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro, sus seguidores se congregaron en las inmediaciones del Obelisco para rendirle un sentido homenaje. El encuentro contó con la presencia de Michele, la madre del joven creador de contenidos, quien se mostró profundamente conmovida por el acompañamiento de la gente.

El recuerdo de una madre que intenta sobrellevar la gran périda de su hijo Durante la reunión en el centro de la ciudad de Buenos Aires, la mujer compartió sus sensaciones ante la masiva convocatoria de los jóvenes que seguían el trabajo de su hijo. “Se fue envuelto de amor”, expresó visiblemente emocionada al evocar la última etapa del realizador.

Con respecto al impacto de la movilización, agregó: “El amor de estos chicos que vinieron hoy significa magia. Mirá, Gaspar es un rey mago, así que toda esa magia que transmitió en los chicos, y la capacidad, y la perseverancia también, que hacen que le haya podido ir bien”.

Michele, la mamá del joven, asistió al centro porteño y agradeció las muestras de cariño de la comunidad digital. Captura TV A24 Al ser consultada sobre las expectativas respecto a la memoria de Gaspar, Michele manifestó su gratitud por el reconocimiento público, señalando que el solo hecho de que lo recuerden ya representa un valor enorme para la familia. “Uno habla en presente porque no podés creer que no esté más. Se fue con sus amigos y con un ídolo que él tenía, que era Oliver Tree, y envuelto en amor, en deseo y en pasión por lo que hacía”, remarcó.

La familia del joven eligió recordar su pasión por el trabajo y sus experiencias compartidas junto a sus amigos. Foto: Instagram / @gaspipd. A pesar de la gravedad del siniestro ocurrido en Brasil, la madre del youtuber explicó que prefiere mantener una postura alejada de las especulaciones sobre las causas del hecho. “No sé, ni me interesa, la verdad, ni busco respuestas en un accidente trágico como el que sucedió. No sé ni cómo fue, ni me importa cómo fue”, sentenció de forma rotunda.