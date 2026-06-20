El impresionante look de Emilia Mernes que es un homenaje a la bandera argentina

Emilia Mernes honró a su país con un vestido que evocaba la bandera nacional. No te pierdas todas las fotos en la nota.

En la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Emilia Mernes fue una de las protagonistas del show especial organizado por Telemundo y se llevó todas las miradas con un impactante vestido en tonos celeste y blanco que fue un homenaje claro a la bandera argentina.

La artista compartió en sus redes sociales varias imágenes del backstage donde mostró en detalle el outfit que preparó para la ocasión.

Para el show, Emilia lució un minivestido tipo corset completamente cubierto de cristales, que contó con piedras celestes, plateadas y blancas distribuidas en un efecto degradé que recorría toda la prenda. El conjunto se completó con unos llamativos guantes que le añadieron un toque de drama, pero con el sol de la bandera argentina.

La elección del minivestido tipo corset fue un acierto porque le permitió a Emilia mostrar su figura sin resultar vulgar, y los tirantes finos y el escote generoso le dieron un aire sensual que se equilibró con la suavidad de los tonos utilizados.