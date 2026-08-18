El ejercicio que dura tres minutos y podría reducir el riesgo de 13 cánceres

Tres minutos diarios de actividad física intensa se asociaron con menor riesgo de 13 tipos de cáncer, según un estudio realizado en casi 60.000 adultos.

Sustituir 15 minutos de sedentarismo o sueño por 15 minutos de cualquier tipo de movimiento reduce el riesgo de cáncer en un 2 %. Sin embargo, tres minutos diarios de actividad intensa (subir escaleras rápido, correr, pedalear fuerte) equivalen, en reducción de riesgo, a 90 minutos de actividad ligera.

Moverse durante apenas unos minutos al día podría tener más importancia de la que se creía. Un estudio con casi 60.000 adultos encontró una asociación entre pequeñas dosis de actividad física intensa y un menor riesgo de contraer 13 tipos de cáncer. Tres minutos de actividad física intensa al día producen la misma reducción del riesgo de cáncer que más de 90 minutos de actividad ligera.

Pequeños intervalos de movimiento pueden incorporarse a una rutina cotidiana sin necesidad de convertirlos en una sesión formal de ejercicio. Mario Simonovich con AI Tres minutos que cambian la rutina No hace falta transformar cada día en una sesión de gimnasio. El estudio analizó los patrones de movimiento de 59.218 adultos del UK Biobank y siguió su evolución durante aproximadamente ocho años. Los investigadores observaron qué ocurría cuando parte del tiempo sedentario era reemplazado por movimiento de distinta intensidad.

Según esta investigación, tres minutos de actividad vigorosa (o intensa) se relaciona con un menor riesgo de contraer los 13 tipos de cáncer relacionados con la inactividad estudiados. Entre ellos aparecen cánceres de colon, mama y endometrio. Incluso cantidades pequeñas de movimiento cotidiano mostraron una relación favorable.

Subir escaleras también cuenta La idea de los llamados “snacks de ejercicio” gana fuerza: pequeñas ráfagas de actividad que elevan la intensidad durante momentos breves del día. Subir escaleras rápidamente, caminar a paso muy intenso o apurarse para alcanzar un transporte son ejemplos posibles.

Caminar, subir escaleras o levantarse periódicamente pueden ser formas sencillas de interrumpir largas horas de sedentarismo. Pexels El estudio también encontró beneficios asociados con reemplazar parte del tiempo sentado por actividades más livianas. Según el análisis, sustituir 15 minutos diarios de sedentarismo por movimiento se relacionó con una reducción aproximada del 2% en el riesgo global de los cánceres estudiados. Permanecer de pie también resultó más favorable que continuar sentado.