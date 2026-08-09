La dura enfermedad que atraviesa Joe Biden: "es muy dolorosa y muy debilitante"

Hunter Biden, hijo del expresidente de Estados Unidos Joe Biden, habló acerca del cáncer de próstata que atraviesa el exmandatario.

El cáncer de próstata que padece el expresidente de Estados Unidos Joe Biden, de 83 años, es "muy doloroso" y "muy debilitante", reveló su hijo Hunter Biden en una entrevista con la cadena británica BBC.

"Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia", declaró visiblemente emocionado Hunter, quien añadió que "es el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo".

El año pasado, tras dejar la Casa Blanca, el político demócrata anunció que había sido diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata con metástasis ósea.

A pesar de estar sometido a tratamiento, el exjefe de Estado ha mantenido cierta actividad pública y participó el pasado junio en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago.

El expresidente Joe Biden atraviesa una enfermedad "muy dolorosa" y "muy debilitante". REUTERS La enfermedad que enfrenta el expresidente Joe Biden En la entrevista, Hunter Biden explicó que el "cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes. Es muy doloroso" y "muy debilitante".