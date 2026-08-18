El impactante vestido de Moria Casán para celebrar los 80 años

La one, Moria Casán, eligió un distinguido look con transparencias para celebrar su cumpleaños número 80. ¡Mirá el video en la nota!

Moria Casán celebró sus 80 años con un festejo íntimo en su casa de Parque Leloir, rodeada de familiares y amigos cercanos. La diva compartió la intimidad de la velada en sus redes sociales, donde se la vio disfrutar de una noche cargada de afectos y recuerdos.

Para la ocasión, Moria optó por un look total black con transparencias y brillos. La celebración incluyó sushi, regalos exclusivos y dos tortas personalizadas: una rosa con su nombre y otra decorada con algunas de sus frases más icónicas.

Entre los invitados estuvieron Sofía Gala, sus nietos Helena y Dante, su amiga Zeta y otras personas de su círculo más íntimo, que acompañaron a la diva en su noche.