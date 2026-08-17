En la serie de Moria Casán: salió a la luz el mayor secreto estético de Susana Giménez

La nueva biopic de La One en Netflix reflotó uno de los rumores más icónicos de la farándula argentina: los detalles.

La farándula argentina tiene un archivo inagotable de mitos urbanos, pero pocos son tan persistentes en el inconsciente colectivo como el de la cabellera de Susana Giménez. Hoy, ese histórico rumor volvió a ser tendencia gracias a la nueva serie de Moria Casán en Netflix. La producción audiovisual, intentado apegarse a la realidad de la diva, no dejó pasar la oportunidad y transformó el secreto en uno de los grandes atractivos de la ficción.

Mito confirmado El revuelo mediático se desató por una de las escenas más comentadas del estreno. En el fragmento, que ya es viral, Moria (Griselda Siciliani) llega de visita a una peluquería y se encuentra con Susana (Leticia Brédice) sentada frente al espejo.

Mientras conversan, el plano devela un detalle que no pasa desapercibido: en el fondo del salón aparecen mujeres albinas junto a una persona sin cabello. Es en ese momento donde la protagonista lanza, entre risas "Las albinas... ¡Ahí las rapan! Me muero".

Miguel Romano y las extensiones La biopic y un fuerte guiño a la rubia de la televisión. Archivo MDZ Lejos de ser una simple chicana de ficción, el mito tiene su anclaje en la realidad. Durante décadas, Miguel Romano fue el peluquero, estilista y "ángel" exclusivo de Susana. Fue el propio estilista quien, tiempo atrás, reconoció públicamente que utilizaba cabello natural de personas albinas para confeccionar las características extensiones rubias de la conductora.