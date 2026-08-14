Moria Casán destapó su mayor herida y rompió en llanto al hablar con Sofia Gala en vivo: "Yo nunca..."

Un llamado telefónico en televisión desencadenó una charla honesta sobre las culpas, la presencia y las distintas formas de maternar.

En el marco del estreno de su serie biográfica en Netflix, Moria Casán protagonizó un emotivo momento al aire durante la emisión de La mañana con Moria. La conductora conversó telefónicamente con Sofía Gala y rompió en llanto al reflexionar sobre la maternidad.

El cruce comenzó cuando la actriz contó que venía de dejar a su hijo en el colegio. Ese comentario desencadenó el sincero reconocimiento de la diva: “Te quiero felicitar acá ante todo por lo buena mamá que sos”.

Ante la respuesta de su hija, quien señaló que hace lo que puede, la figura televisiva se mostró visiblemente conmovida. “Hacés todo lo que podés y mucho más. Perdón, voy a llorar”, expresó al aire antes de quebrarse.

La respuesta de Sofia Gala y la emoción de su madre Para llevarle tranquilidad a su madre, la actriz apeló a una de las frases más icónicas de la diva: “Si querés llorar, llorá mamita”.

La diva rememoró momentos clave de la niñez de la actriz y la dedicación a su trabajo. Captura de TV A partir de allí, la conductora analizó las diferencias en la crianza y compartió el sentimiento que la acompaña desde la infancia de su única hija. “De verdad me emociona ver cómo sos como madre. Yo nunca me levanté para hacerte una sopa, creo que te hice una vez una hamburguesa”, confesó.