El consejo de Alejandro Stoessel que hizo enojar a Tini: patrimonio millonario y un contrato polémico

Un pedido vinculado a la fortuna de la artista y la auditoría de sus bienes quebraron la relación con su entorno íntimo.

Alejandro Stoessel intentó cuidar el patrimonio de la artista, pero el planteo generó discusiones. / Archivo MDZ

El esperado anuncio del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul desató una ola de entusiasmo entre sus seguidores. Sin embargo, en medio de los preparativos para la gran boda, salieron a la luz detalles de un fuerte distanciamiento entre la cantante y sus padres.

Stoessel y un consejo que hizo enojar a su hija Las sospechas comenzaron en las redes sociales. Llamativamente, su madre, Mariana Muzlera, no comentó la publicación del compromiso ni compartió la feliz noticia en sus perfiles digitales, lo que encendió las alarmas de una crisis familiar.

En el programa Intrusos, Marcela Tauro reveló el detonante de la disputa. Según explicó la periodista, el conflicto surgió a partir de una firme recomendación de Alejandro Stoessel sobre el patrimonio de su hija.

“Mirá, en tu casamiento hacé una división de bienes antes, como un prenupcial”, le habría sugerido el productor a la artista. La idea de proteger su fortuna ante un eventual divorcio no cayó nada bien en la intérprete, quien se tomó el planteo como una falta de confianza hacia su pareja.

La cantante estaría distanciada de sus padres tras la propuesta de un acuerdo prenupcial. Archivo MDZ La tensión aumentó aún más debido a que la cantante poseería actualmente un patrimonio superior al del futbolista. Además, la decisión de Tini de contratar a un auditor que estaría vinculado al contador de De Paul terminó de complicar el escenario familiar.