Emilia Mernes fue declarada ciudadana ilustre, pero un insólito detalle opacó el homenaje: "Un papelón"

Lo que debía ser uno de los días más felices y consagratorios en la carrera personal de Emilia Mernes , terminó envuelto en una controversia inesperada. La artista regresó a Nogoyá , la ciudad entrerriana que la vio nacer, para ser declarada Ciudadana Ilustre . Pero, la jornada quedó manchada por un detalle organizativo que nadie dejó pasar por alto.

El evento se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de la ciudad. Ante familiares, amigos de toda la vida, exprofesores y autoridades del Concejo Deliberante, que aprobaron la distinción por unanimidad, la embajadora cultural de Nogoyá se quebró por completo.

"Nogoyá es mi vida. Acá están mis recuerdos, mis amigos, mi familia... y esos lugares que me recuerdan siempre de dónde vengo" , expresó Emilia con la voz entrecortada por el llanto, agradeciendo el apoyo incondicional de sus raíces. En un tono de profunda humildad, la cantante remarcó que, a pesar de recorrer el mundo llenando estadios, su lugar favorito "siempre va a ser este".

Todo era ovación y pañuelos en el aire hasta que llegó el momento de dar por finalizado el acto. Fue allí cuando la organización cometió un error de timing que descolocó a más de uno: eligieron musicalizar la emotiva despedida con "La Original", la exitosa colaboración que Emilia interpreta junto a Tini Stoessel, artista con la cual Mernes viene enfrentando fuertes rumores de pelea y distanciamiento en las últimas semanas.

fede flowers via X, Emilia Mernes

Lejos de pasar desapercibido, el incomodísimo detalle resonó de inmediato en el mundo del espectáculo. El periodista Fede Flowers no tardó en volcar su indignación en X: "¡Un papelón! Emilia recibió la distinción... agradeció muy emocionada a la familia, amigos y entorno, pero cuando terminó el discurso le pusieron 'La Original', el tema que canta con Tini", sentenció, fulminando a los responsables del evento: "Un tacto tremendo la organización del homenaje".