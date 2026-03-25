Emilia Mernes rompió el silencio tras el escándalo con Tini Stoessel: el fuerte comunicado

La cantante finalmente decidió expresarse luego de días de silencio y lo hizo mediante un escrito contundente en sus redes.

El escándalo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel es el tema del momento en los programas de espectáculos. En los últimos días surgieron fuertes informaciones y finalmente la artista decidió romper el silencio con un fuerte escrito en sus redes sociales.

"Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar", comenzó escribiendo la cantante en el comunicado.

Luego, agregó: "Intenté mantener silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos que tolerar este nivel de odio".

El fuerte comunicado de Emilia Mernes Comunicado Emilia El escrito de Emilia Mernes. Foto: Instagram / @emiliamernes. "Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona , las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario", comentó en otra parte del escrito.