Revelaron detalles del tenso cara a cara que quebró la amistad entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Gustavo Méndez compartió una sorpresiva información en medio del escándalo que tiene como protagonistas a Tini y Emilia.

Tini Stoessel y Emilia Mernes son tema principal en los diferentes programas de espectáculos y en los distintos portales. Es que todo comenzó con el famoso "unfollow" de la pareja de Rodrigo De Paul y, con el correr de los días, se conocieron más detalles de esta enemistad.

La gran polémica sigue generando información y golpeando fuertemente a Emilia Mernes. Desde que todo comenzó, la cantante comenzó a perder un fuerte número de seguidores en Instagram, de tener 10 millones de seguidores, pasó a 9 millones.

En medio de todo esto, Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán, lanzó un nuevo dato que tiene que ver con la reunión en donde finalmente se terminó de quebrar para siempre la hermosa amistad que habían forjado.

El fuerte dato sobre Tini Stoessel y Emilia Mernes tras su fuerte pelea Captura de pantalla 2026-03-25 115755 Fuerte información sobre Emilia Mernes y Tini Stoessel. Foto: X / @gusta_mendez. "Tini y Emilia se juntaron a hablar el año pasado (entre julio y agosto) y no llegaron a buen puerto. Ese día se terminó la amistad", sentenció Gustavo Méndez en su cuenta de X (antes Twitter) y sorprendió a todos.