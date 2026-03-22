¿Qué pasó entre Emilia Mernes y Rodrigo de Paul? Los supuestos mensajes que habrían alejado a Tini Stoessel

Los motivos por los que Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo dejaron de seguir a Emilia Mernes no dejan de filtrarse. Actitudes "provocativas" y chats secretos desataron la enemistad.

El domingo destapó la olla en Infama (América TV) destapó la olla de un conflicto que mezcla a las máximas figuras del pop urbano con la intimidad de los campeones del mundo. ¿El resultado? Emilia Mernes cancelada por las mujeres de la Selección y una pérdida masiva de más de 200 mil seguidores en sus redes sociales.

La fiesta de la discordia: "Mirona y provocativa" Tini Stoessel y Emilia Mernes cantando Miami Emilia Mernes y Tini. @premiolonuestro Según reveló una fuente directa que dialogó con una de las esposas de los jugadores, el quiebre comenzó durante la exclusiva fiesta de los Campeones del Mundo en 2022. En aquel festejo íntimo, donde solo estaban los futbolistas y sus parejas, Emilia asistió acompañada de su novio, Duki.

Sin embargo, la actitud de la cantante de Nogoyá encendió las alarmas del selecto grupo de mujeres. Las "botineras" la habrían catalogado de tener una actitud "muy mirona" y "provocativa" durante la noche. En el programa, incluso, reflotaron el historial de la artista recordando su antiguo romance y asistencia a las exclusivas fiestas de Neymar, dando a entender que su perfil ya generaba ciertas reservas en el ambiente futbolístico.

El dilema con Rodrigo de Paul Embed - ¿Qué pasó entre Emilia Mernes y Rodrigo de Paul? Los mensajes que habrían iniciado la polémica con Tini Stoessel Pero las miradas en la fiesta no fueron el detonante final. La verdadera bomba explotó tiempo después, cuando en el círculo íntimo de la Selección comenzó a circular un rumor que no tardó en llegar a oídos de Tini Stoessel.

Según detallaron, habrían existido mensajes directos (chats o reacciones) entre Emilia y uno de los jugadores más importantes del plantel. Los panelistas ataron cabos y apuntaron directamente a Rodrigo de Paul. Como prueba circunstancial, recordaron que el mediocampista, durante un impasse en su relación con Tini, fue visto en soledad asistiendo a un recital de Mernes, lo que confirmaría una cercanía previa entre ambos.