El filoso comentario de Tini Stoessel en su show tras la polémica con Emilia Mernes: "Los amigos de verdad se..."

La artista sorprendió a sus fanáticos con una frase que rápidamente dio que hablar en medio del escándalo con su colega.

Tini Stoessel y Emilia Mernes son las protagonistas del momento, luego de que la pareja de Rodrigo De Paul la dejó de seguir en las redes sociales. Esta interna lleva un largo tiempo y se comenzó a conocer información muy fuerte.

Por su parte, la novia de Duki todavía mantiene a Stoessel en su lista de seguidos, lo que deja a la intérprete de Cupido como la responsable de haber marcado la cancha de manera pública y tajante.

Tini fue protagonista de una espectacular noche con su show en Córdoba y, mientras se encontraba en el escenario, sorprendió con una frase a sus fanáticos, quienes rápidamente la viralizaron en redes sociales. Todo indica que podría ser dedicada a Emilia Mernes en medio del conflicto.

La frase de Tini Stoessel en medio de la polémica con Emilia Mernes Tini Stoessel lanzó una dura frase en su show tras la polémica con Emilia Mernes: "Los amigos de verdad se..." "Los amigos de verdad se cuentan con los dedos de la mano", expresó la artista y todos especularon que la frase fue dirigida de forma indirecta a Emilia Mernes. Por el lado de la pareja de Duki, todo es hermetismo y silencio absoluto.