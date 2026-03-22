El romántico posteo que Rodrigo De Paul le dedicó a Tini Stoessel por su cumpleaños: "Te amo"

El futbolista compartió diferentes imágenes junto a la cantante y el escrito emocionó a todos los seguidores.

Tini Stoessel cumplió 29 años y lo celebró de gran manera en medio del éxito de su show en Córdoba. Por supuesto que Rodrigo De Paul fue el primero en compartir un posteo en redes felicitando a su pareja por un año más y lo hizo de una manera muy romántica.

"Feliz cumpleaños a mi persona favorita. Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores, por tu sensibilidad, por alegrarme la vida", expresó en la primera parte.

Luego, agregó: "Acá voy a estar siempre, porque hay lazos que van más allá de todo.. Aprendo, te admiro y sobre todo siento mucho orgullo por quien sos. Te amo, mi vida", escribió en el final.

El romántico posteo que Rodrigo De Paul le dedicó a Tini Stoessel Tini El tierno mensaje de Rodrigo De Paul. Foto: Instagram / @rodridepaul. Tini Stoessel no dudó en comentarle la publicación y lo hizo con un tierno mensaje que deja ver el gran amor que se tienen: "Lo más lindo que me pasó en la vida, te amo con mi vida entera para siempre".