¡La lista negra! Tini Stoessel y Rodrigo De Paul cancelaron a estos famosos y no los invitarán a su casamiento

El armado de la fiesta del año destapó rispideces en el entorno de la artista con antiguos compañeros y colegas de la música.

La lista de la pareja promete estar marcada tanto por grandes afectos como por ausencias ruidosas. / Instagram @tinistoessel

La confirmación del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul para el próximo 19 de diciembre generó un enorme revuelo en el mundo del espectáculo. Sin embargo, en medio del entusiasmo por el evento, comenzaron a trascender los detalles más polémicos de la organización: la existencia de una lista negra de invitados.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan con los preparativos para la gran boda del 19 de diciembre. Archivo MDZ Vetados de por vida: los famosos que no irán a la boda de Tini y De Paul Entre las figuras que directamente no recibirán tarjeta de invitación sobresale el nombre de Marcelo Tinelli. La negativa estaría vinculada a la histórica disputa judicial y personal que el conductor mantuvo años atrás con el padre de la cantante, Alejandro Stoessel. “Obvio que no”, remarcaron en el programa al descartar de plano su presencia.

Marcelo Tinelli quedó descartado de la nómina de invitados por viejas disputas familiares. Archivo MDZ / Captura pantalla La nómina de ausentes también incluye a personas que pertenecieron al círculo cercano de la artista. Es el caso de Cande Molfese, quien compartió elenco con ella en la etapa de Violetta. La actriz habría quedado al margen tras haber mostrado afinidad con Camila Homs durante el conflicto separación. “Cuando fue lo de Cami Homs y Tini, ella se mostró cercana a Cami”, explicaron al respecto.

Cande Molfese no estará presente debido a sus guiños públicos hacia Camila Homs. Captura OLGA Finalmente, la pareja de cantantes integrada por Emilia Mernes y Duki tampoco tendría un lugar reservado en la gran celebración. En este caso, la marginación respondería a un cruce que los involucró tiempo atrás y que tuvo fuerte repercusión en las redes sociales. “Fue heavy lo del quilombo con ella”, señalaron sobre el distanciamiento.