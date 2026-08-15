¡Re enamorados!: Tini Stoessel y Rodrigo de Paul aparecieron con looks a juego

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul sorprendieron con looks combinados durante su estadía en Estados Unidos. No te pierdas las fotos en la nota.

En su estadía en Estados Unidos, en donde Tini Stoessel acompaña a Rodrigo De Paul durante la temporada del futbolista con el Inter de Miami, la pareja compartió imágenes en donde ambos apostaron por looks sporty con un mismo accesorio en común, y que se trató de gorras con visera.

De Paul posó junto a Tini con una musculosa entallada azul y un jogging negro oversize, mientras que la artista eligió un top corto sin mangas de cuello henley en amarillo con letras negras y un jogging de tiro bajo y corte holgado.

El detalle que unificó ambos looks fue la gorra con visera; él optó por un modelo en verde seco bordado con el logo de los New York Yankees, y ella por una negra lisa con acabado satinado que le cubrió gran parte del rostro.

En otra imagen, donde posaron desde el interior de su avión privado, ambos lucieron outfits en total black, cómodos para el vuelo. Tini lució una remera oversize con un pantalón liviano y volvió a usar la gorra negra, mientras que De Paul llevó un buzo canguro con estampado blanco y capucha.