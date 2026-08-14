Revelan la drástica decisión que tomaría Tini Stoessel después de su casamiento con Rodrigo de Paul: "Se quiere..."

El futuro profesional de Tini Stoessel podría tomar un rumbo inesperado después de su casamiento con Rodrigo de Paul . La información fue dada a conocer por Marcia Friosciotti, alias "Pochi", quien contó en Puro Show detalles sobre los planes que tendría la artista una vez que dé el sí.

La versión aparece mientras crece la expectativa por la boda, que está prevista para el próximo 19 de diciembre y que se realizaría en Exaltación de la Cruz.

"Lo que a mí me habían contado es que Tini estaba haciendo un par de temas muy buenos, pero una vez que se case, se quiere retirar por dos tres añitos, quiere pausar su carrera. No retirar, sino que pausar, y dedicarse a tener hijos y a la familia, para después volver con todo" , aseguró la panelista al referirse a los supuestos proyectos de la cantante.

De confirmarse, la decisión implicaría un paréntesis en una carrera que atraviesa un momento de gran exposición. Desde sus comienzos, Stoessel logró consolidarse dentro de la música y el espectáculo, y actualmente ocupa un lugar destacado entre las figuras del pop latino.

La posible pausa también estaría vinculada con la nueva etapa que comenzó a construir junto a de Paul. Después de una relación marcada por una separación y una posterior reconciliación, la pareja confirmó su compromiso y ahora se prepara para avanzar hacia el matrimonio.

En este escenario, la boda podría convertirse en mucho más que una celebración para la artista. De acuerdo con la información difundida, el casamiento marcaría el inicio de un período en el que Tini buscaría darle mayor protagonismo a su vida familiar, con la intención de convertirse en madre y compartir ese proyecto con De Paul.

Por el momento, Tini Stoessel no confirmó públicamente que vaya a detener su actividad profesional después de casarse. La versión, sin embargo, ya generó repercusión y abrió interrogantes sobre qué sucederá con su carrera una vez que atraviese uno de los momentos más importantes de su vida personal. Mientras tanto, todos los ojos están puestos en el esperado casamiento con Rodrigo de Paul, que tiene fecha prevista para diciembre y que promete convertirse en uno de los acontecimientos más destacados del año en el mundo del espectáculo.