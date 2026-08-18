¿Punto final? La inesperada separación de dos reconocidas figuras tras un polémico viaje

Los fuertes rumores de crisis se transformaron en una inminente confirmación que sacude al ambiente artístico. ¿Quiénes son?

Sofía Gala y Fito Páez se separaron. Según la información que trascendió en las últimas horas en LAM (América TV), la pareja habría decidido ponerle un punto final a su vínculo, y los motivos de esta decisión ya comenzaron a salir a la luz.

Si bien en un principio se especuló con que el desgaste respondía a la clásica incompatibilidad de agendas de dos megafiguras de la industria, las verdaderas razones detrás del quiebre serían mucho más profundas y tendrían que ver con cortocircuitos en el estilo de vida de ambos.

El viaje de la discordia El principal detonante de la crisis habría sido una reciente escapada que el músico rosarino realizó a Bariloche. Según fuentes cercanas al entorno, Fito, quien siempre se ha caracterizado por mantener un círculo de amistades muy estrecho con colegas del ambiente, viajó al sur acompañado por Juliana Gattas y Dolores Fonzi.

Este viaje, lejos de pasar desapercibido, habría generado un fuerte malestar en Sofía, quien actualmente atraviesa un momento profesional brillante con la serie de Moria. A partir de ese momento, la relación se enfrió drásticamente, marcando un distanciamiento que hoy parece irreversible.