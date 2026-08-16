Tras una polémica separación: una conocida figura decidió confirmar que está nuevamente en pareja

El mundo de la farándula quedó sorprendido luego de que una conocida figura confirmó que decidió apostar nuevamente al amor.

Una figura de la televisión decidió compartir en televisión que se encuentra nuevamente de novia tras un fuerte episodio que vivió con una pareja anterior. Todo sucedió en el final del programa de Mirtha Legrand mientras la conductora estaba despidiendo a sus invitados.

La famosa en cuestión es nada más y nada menos que Romina Gaetani, quien denunció a Luis Cavanagh por violencia de género. La actriz habló de esta situación con Mirtha y, ante un consejo que le dio La Chiqui, ella se animó a confirmar que apostó al amor nuevamente.

"Romina muchas gracias, querida. Te deseo mucha suerte y olvidate de este, olvidate", le comentó Legrand. En ese mismo instante, Gaetani fue contundente: "Yo ya estoy de novia, imaginate si no me voy a olvidar".

Romina Gaetani, la figura que confirmó que está nuevamente en pareja "Ya está, la Justicia sigue y agradecida al doctor Trimarco y de todas las amigas. Es muy importante la red de amigas y que nos crean a las víctimas, sobre todo cuando se están instalando las denuncias falsas", comentó respecto al tema.

La figura visitó a Mirtha donde habló de la denuncia y contó que está nuevamente de novia. Foto: Instagram / @rominagaetani. Las declaraciones de Luis Cavanagh sobre el episodio con Romina Gaetani Luis Cavanagh decidió romper el silencio en LAM, programa de Ángel de Brito, fue a fondo y contó su versión: "Ella se puso muy difícil, empezó a tener ataques de ira. Y cuando le corté, se enojó, me quiso romper dos sillazos en la cabeza, que los esquivé. Me pegó un cachetazo y se fue".