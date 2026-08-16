Lizy Tagliani rompió en llanto en PH al hablar de la falsa denuncia de Viviana Canosa: el fuerte relato

Lizy Tagliani estuvo de invitada en el ciclo de Andy Kusnetzoff y dejó helados a todos con sus declaraciones tras lo sucedido.

Lizy Tagliani fue una de las figuras invitadas al segundo programa de PH, Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff. La conductora se emocionó al hablar sobre la falsa denuncia que realizó Viviana Canosa y hasta contó lo que se le pasó por la cabeza cuando el tema tomó trascendencia en medios.

Ella reconoció que su hijo le dio la fuerza necesaria para afrontar las acusaciones que realizó la figura de Carnaval Stream: "La fortaleza que te da un hijo es única, porque de verdad no sé cómo aguanté las atrocidades. Supongo que porque estaba convencida de que todo eso era mentira".

Luego agregó: "Hay un momento donde te sentís acorralada porque sabés que es mentira, pero no sabés cómo actuar. No sabés qué hacer", sostuvo Tagliani sobre lo mal que la pasó por las declaraciones y acusaciones que realizó Viviana Canosa.

El fuerte relato de Lizy Tagliani sobre la falsa denuncia que realizó Viviana Canosa Esto no fue todo, ya que sorprendió a todos en el estudio de Telefe al revelar lo que se le pasó por su mente en medio del fuerte escándalo: "Yo me quería ir a un edificio alto, subirme a la terraza, citar a estas personas que se acerquen y que digan adelante mío todo, o me tiraba. Te juro que es lo primero que pensé".