Evangelina Anderson confesó en PH cómo le contó a sus hijos sobre la separación de Martín Demichelis: "No estaba preparada"

La modelo abrió su corazón y contó cómo atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida.

Llegó un nuevo sábado y Andy Kusnetzoff volvió con todo para anotarse la mayoría de los puntos de rating de la televisión argentina con un programa que es llamativo para los argentinos: PH, Podemos Hablar.

En esta ocasión, los invitados al programa fueron: Pablo Giralt, Santi Talledo, Lizy Tagliani, Benjamín Vicuña y Evangelina Anderson. Fue justamente esta última quien comenzó con su palabra en el programa y dio que hablar.

El momento más difícil de Evangelina Anderson Varios meses atrás, la vida de Anderson fue noticia constante y casi todos los días debido al impensado final de su extensa relación con el exfutbolista Martín Demichelis. Con tres hijos de por medio, ambos decidieron decirse adiós y cómo lo hicieron quedó plasmado en el programa de este sábado que conduce Kusnetzoff.

Para comenzar la noche, el conductor pidió que se acercaran al círculo central aquellas personas que tuvieron una difícil charla con alguno de sus hijos. Como era de esperarse, Anderson fue la primera en acceder y comenzó diciendo: "Lo que se me viene ahora a la cabeza, es uno de los momentos más fuertes para mi, que es cuando me separé".

Anderson se guardó para ella los detalles de la situación de su hijo mayor. Captura TELEFE Seguido de esto, la modelo confesó que no fue difícil contarle a sus hijas menores pero sí a su hijo mayor porque él se enteró primero por las noticias en los medios de comunicación. "Yo no estaba preparada para decirselo y tuve que hacerlo como pude, fue incómodo y rápido porque quería decírselo ya".