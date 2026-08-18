Revelan que Benjamín Vicuña prepara un contraataque legal que podría enfurecer a la China Suárez

Marina Calabró sorprendió al revelar el próximo movimiento que tendría decidido realizar Benjamín Vicuña en medio de la polémica.

Benjamín Vicuña se encuentra pasando un momento abrumador luego de que los cronistas lo fueron a buscar constantemente luego del posteo de Mauro Icardi. En medio de esto, el actor tendría pensado realizar un fuerte contraataque judicial.

El futbolista lanzó un duro escrito y además compartió de manera irónica la foto de un baño que trajo al presente el posteo de la China Suárez, donde ella expresó: "El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se la pasa encerrado en el baño con sus adicciones".

Marina Calabró, figura de canal América, confirmó que el contraataque legal que tiene pensado realizar Vicuña tiene que ver justamente con el posteo que publicó la madre de sus hijos en el 2025.

Benjamún Vicuña armaría una ofensiva legal contra la China Suárez "Está armando una contraofensiva legal contra la China Suárez. No es intuición, es información", comenzó contando Calabró en el final del programa que conduce junto a Luis Ventura. Esto no es todo, ya que aseguró que no tiene que ver con la tenencia de los menores.