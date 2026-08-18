La ironía de Jorge Rial ante el sorpresivo cruce entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña: "Donde ve el área..."

El conductor analizó el nuevo capítulo del Wandagate. Fiel a su estilo, se refirió al inesperado conflicto mediático entre el futbolista y el actor chileno.

Mauro Icardi y Benjamín Vicuña protagonizaron un fuerte encuentro virtual. Tras un polémico posteo en el que el futbolista habría apuntado contra el actor chileno por declaraciones relacionadas a sus hijos y vínculos familiares, Jorge Rial no dejó pasar la oportunidad para dar su particular visión de los hechos.

En un reciente intercambio, el conductor se mostró sorprendido, aunque sumamente entretenido, por las nuevas aristas del conflicto. "Me encanta, nuevos personajes. Vicuña, Icardi, me encanta", confesó Rial al inicio de su intervención, dejando en claro que este giro en la trama aporta un nivel de dramatismo inesperado al mundo del espectáculo. Asimismo, hizo una breve mención a la actual pareja de Vicuña, destacando de manera irónica un posteo "artístico y en blanco y negro" que captó su atención.

Un entramado familiar indescifrable La polémica central radica en la pertinencia de la intervención de Icardi en asuntos que, a priori, conciernen estrictamente a la expareja conformada por la China Suárez y Benjamín Vicuña, quienes comparten hijos en común. Al ser consultado sobre si consideraba correcto que el delantero del Galatasaray se inmiscuyera en este delicado terreno, Rial fue tajante respecto a lo confuso que resulta seguir el hilo de estas relaciones.

"Me perdiste. Es un descontrol eso. De verdad no entiendo más nada, me perdí, son todos cuñados, no sé quién es hijo de quién. Yo estoy en pelotas, pero estoy a favor de todos", sentenció el periodista, haciendo alusión, con su característico lenguaje sin filtros, al complejo árbol genealógico y relacional que ha dejado este mega escándalo a lo largo de los años.

Sin embargo, el momento más resonante del análisis llegó cuando se debatió el rol de Icardi y su aparente necesidad de opinar sobre vínculos ajenos. Lejos de escandalizarse, el conductor recurrió a una analogía deportiva para describir el modus operandi del futbolista rosarino.