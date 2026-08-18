La fuerte reacción de Benjamín Vicuña tras el sorpresivo ataque de Mauro Icardi: "La vida es..."

Benjamín Vicuña decidió romper el silencio tras la publicación de la actual pareja de la China Suárez y fue contundente con su declaración.

Mauro Icardi atacó de manera sorpresiva a Benjamín Vicuña luego de las declaraciones que el actor realizó en PH, Podemos Hablar. Allí, la expareja de la China Suárez dejó en claro que está seguro del vínculo que mantiene con sus hijos y nadie podrá robárselo.

Al escuchar esto, el futbolista fue contundente: "Yo, más que preocuparme porque alguien pueda "robarte" el vínculo con hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver!!!".

Desde Intrusos fueron a buscar directamente la palabra de Benjamín, quien atendió amablemente al cronista de canal América aunque claramente se lo notó fastidioso respecto a las preguntas: "No voy a hablar".

La palabra de Benjamín Vicuña tras el posteo de Mauro Icardi "La vida es esto: las responsabilidades, el colegio, ir y traer... Perdón", expresó Vicuña claramente enojado. Los usuarios lo tomaron como una clara indirecta a Icardi, ya que habla de alguna manera de las responsabilidades que él cumple como padre, ya que justo había dejado a sus hijos en el colegio.