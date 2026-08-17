Mauro Icardi apuntó contra Benjamín Vicuña tra sus dichos en PH: los furiosos posteos
De forma inesperada Mauro Icardi no dudó en criticar al actor chileno luego de la visita que realizó a PH, Podemos Hablar, el sábado.
Benjamín Vicuña visitó a Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar, y por supuesto que el conductor le preguntó sobre cómo lleva la relación con sus hijos que se encuentran viviendo en Turquía. El actor decidió sincerarse y fue contundente con sus declaraciones e hizo enojar a Mauro Icardi.
"Yo creo que te referís a la situación de hoy, a estas circunstancias donde mis hijos, Magnolia y Amancio, por ahí pueden estar a 14.000 kilómetros. Yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. O sea, eso no me lo puede robar nadie, el amor. Trato de, en estas circunstancias que son adversas, porque claramente no es cómodo, ni es lindo, ni es bueno, ni es justo, pero intento mantener un contacto a diario", expresó en Telefe Benjamín Vicuña.
Horas después de esos dichos, el exfutbolista del Galatasaray no dudó en fulminar a la expareja de la China Suárez: "Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra".
El furioso posteo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña
"Yo, más que preocuparme porque alguien pueda "robarte" el vínculo con hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver!!!", sentenció Mauro Icardi.
En el final fue tajante: "Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos, pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después frente a la cámara, el relato es otro".
La imagen que compartió Mauro Icardi y que encendió el escándalo con Benjamín Vicuña
En julio de 2025 y en medio del escándalo por los permisos de viajes que Benjamín Vicuña no firmó, la China Suárez lo destrozó con un fuerte comunicado criticando sus acciones como padre: "El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se la pasa encerrado en el baño con sus adicciones".
Esto fue desmentido por el propio Benjamín Vicuña; sin embargo, Mauro Icardi volvió a lanzarle una indirecta compartiendo, luego del escrito, una imagen del baño en blanco y negro con emojis de risas y la canción "Ay Ay Ay" de la China Suárez.
En un fragmento del tema musical, la China expresó: "Si yo hablara, vos te irías del país". Este posteo de Icardi generó un enorme escándalo en redes sociales y los usuarios lanzaron sus opiniones tajantes sobre la situación.