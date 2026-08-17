Mauro Icardi apuntó contra Benjamín Vicuña tra sus dichos en PH: los furiosos posteos

Benjamín Vicuña visitó a Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar, y por supuesto que el conductor le preguntó sobre cómo lleva la relación con sus hijos que se encuentran viviendo en Turquía. El actor decidió sincerarse y fue contundente con sus declaraciones e hizo enojar a Mauro Icardi .

"Yo creo que te referís a la situación de hoy, a estas circunstancias donde mis hijos, Magnolia y Amancio, por ahí pueden estar a 14.000 kilómetros. Yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos . O sea, eso no me lo puede robar nadie, el amor . Trato de, en estas circunstancias que son adversas, porque claramente no es cómodo, ni es lindo, ni es bueno, ni es justo, pero intento mantener un contacto a diario ", expresó en Telefe Benjamín Vicuña .

Horas después de esos dichos, el exfutbolista del Galatasaray no dudó en fulminar a la expareja de la China Suárez: "Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra" .

"Yo, más que preocuparme porque alguien pueda "robarte" el vínculo con hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver!!! ", sentenció Mauro Icardi.

En el final fue tajante: "Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos, pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después frente a la cámara, el relato es otro".

La imagen que compartió Mauro Icardi y que encendió el escándalo con Benjamín Vicuña

En julio de 2025 y en medio del escándalo por los permisos de viajes que Benjamín Vicuña no firmó, la China Suárez lo destrozó con un fuerte comunicado criticando sus acciones como padre: "El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se la pasa encerrado en el baño con sus adicciones".

Esto fue desmentido por el propio Benjamín Vicuña; sin embargo, Mauro Icardi volvió a lanzarle una indirecta compartiendo, luego del escrito, una imagen del baño en blanco y negro con emojis de risas y la canción "Ay Ay Ay" de la China Suárez.

El irónico posteo de Mauro Icardi que trajo al presente el comunicado que la China escribió en 2025. Instagram: @mauroicardi.

En un fragmento del tema musical, la China expresó: "Si yo hablara, vos te irías del país". Este posteo de Icardi generó un enorme escándalo en redes sociales y los usuarios lanzaron sus opiniones tajantes sobre la situación.