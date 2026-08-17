Salió a la luz el misterioso malestar que sufrió Hayden Panettiere días antes de su muerte

La destacada actriz estadounidense falleció a los 36 años. Días antes del deceso, la artista tuvo un problema de salud.

El deceso de Hayden Panettiere, a los 36 años, generó conmoción en Hollywood. La actriz, reconocida a nivel mundial por sus papeles en Héroes y Nashville, falleció en Carolina del Sur y, por el momento, las autoridades no determinaron cuál fue la causa de muerte.

La artista había viajado el sábado desde Los Ángeles hasta Greenville junto a su novio, Brian Hickerson. De acuerdo con información difundida por el medio de comunicación estadounidense TMZ a partir del testimonio de una persona cercana a la actriz, en los últimos días había manifestado tener un fuerte dolor de espalda que la llevó a realizarse estudios médicos.

El fallecimiento de la actriz se produjo en la madrugada del domingo 16 de agosto. Instagram Haydenpanettiere. El fallecimiento ocurrió durante la madrugada del domingo en Judson Mill Lofts, ubicado sobre Easley Bridge Road. Según informó el canal WYFF4, la Policía y los equipos de emergencias recibieron a la 1.51 h un aviso sobre una mujer inconsciente en el lugar. Un conocido de Panettiere fue quien realizó el llamado al 911 para solicitar asistencia.

La investigación permanece abierta mientras se intenta establecer qué ocurrió. Sin embargo, fuentes policiales de Carolina del Sur señalaron a medios locales que hasta el momento no encontraron "indicios de delito ni circunstancias sospechosas".