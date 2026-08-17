Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de las series Héroes y Nashville

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las series de televisión "Héroes" y "Nashville", murió a los 36 años.

En un comunicado, su padre, Skip, expresó que Hayden fue "una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo amor y alegría inmensurables a todos los que la conocieron y a millones que la vieron en las pantallas".

No se ha confirmado la causa de su muerte, pero su padre solicitó "privacidad mientras nuestra familia se toma este tiempo para procesar esta pérdida inimaginable".

Panettiere inició su carrera actoral a muy temprana edad. A los 4 años integró el elenco de la popular telenovela estadounidense One Life to Live.

Su debut en el cine llegó a los 9 años, cuando dobló la voz del personaje Dot, en la película animada A Bug's Life, de Pixar en 1998. Luego tuvo un papel estelar al lado de Denzel Washington en Remember the Titans, una cinta biográfica del ámbito deportivo.

NBC vía Getty Hayden Panettiere, aquí en 1996 entrevistada en el programa The Tonight Show con Jay Leno, comenzó su carrera como estrella infantil, dando voz a Dot en la película animada A Bug's Life.

Entre 2006 y 2010, amplió su fama con la serie de ciencia ficción "Héroes", en la que interpretó el personaje de Claire Bennet, una porrista con poderes de curación

Pero fue en el papel de Britney Allen en la serie de Bring It On: All or Nothing, con que la actriz adolescente cautivó la adoración de toda una generación de fanáticos.

La película de 2006, la tercera de la serie, es una favorita para de nostálgicos que crecieron viéndola.

Panettiere interpretaba a una porrista popular que tuvo que cambiarse a una nueva escuela donde se integra al grupo de porristas y se ve enfrentada a su antiguo equipo en una competencia. La película también tuvo como protagonistas a Solange Knowles y a una joven Rihanna.

Luego llegó la serie de TV "Nashville", en la que interpretó a una prometedora cantante de música country. Entre 2012 y 2018 Panettiere participó en seis temporadas y fue nominada a dos premios Golden Globe por mejor actriz de reparto y tuvo 11 temas en la cartelera Billboard de canciones country.

NBC via Getty Entre 2006 y 2010, Panettiere protagonizó a una porrista con poderes especiales en la serie de TV Héroes.

"Shock enorme"

La muerte de la joven actriz ha estremecido al mundo del espectáculo. La periodista de entretenimiento en EE.UU. KJ Matthews la describió ante la BBC como un "enorme shock".

Hace tres meses, Panettiere publicó una autobiografía titulada This Is Me: A Reckoning, en la que aborda las dificultades y consecuencias de haber formado parte de la industria del entretenimiento desde niña. En el libro habla abiertamente sobre la "depresión posparto, la adicción y la recuperación, el trauma, la violencia doméstica y la pérdida", según la editorial Headline.

"La gente la estaba apoyando y realmente pensaba que este sería su año", afirmó KJ Matthews. "Escribió sus memorias, estaba haciendo una gira promocional y hablaba de la gran relación que tenía con su hija, además de cómo había logrado superar muchos de sus problemas de adicción", añadió.

"Así que escuchar esta noticia... es realmente impactante".

Getty Images Panettiere deja una hija que tuvo con su expareja, el boxeador ucraniano Wladimir Klitshcko.

Otras estrellas del cine y la televisión, así como los seguidores de la Panettiere han publicado comentarios en el último post de la actriz en Instagram que fue compartido el 27 de julio y la muestra en un abrazo con el director Randall Slavin.

La actriz Selma Blair, conocida por sus papeles en Cruel Intentions y Legally Blonde, escribió: "Te amo. No te vayas. Por favor".

Igualmente, Beverley Mitchell, que participó en la serie de televisión estadounidense 7th Heaven, comenta: "Rezando para que la noticia no sea verdad! Eres una luz brillante y tan amada".

Melissa Barrera, su coestrella en la película de terror Scream VI, le rindió tributo con el mensaje: "Descansa en paz dulce Hayden", acompañado del emoji de un corazón roto.

Entretanto, el sindicato de actores Sag-Aftra, del que Panettiere fue miembro desde 1994, publicó en X: "Nuestros corazones están con su hija, familia, amigos y fanáticos".

Panettiere deja a se hija, Kaya, que tuvo con su otrora pareja, el boxeador ucraniano Wladimir Klitshcko.

*Con información de Yasmin Rufo, reportera de Cultura, BBC.

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FUENTE: BBC