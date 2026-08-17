A 18 días de la entrada masiva, marroquíes ya armaron una villa en Ceuta: las fotos y videos

Lo que comenzó con algunos refugios improvisados ya se transformó en un asentamiento con cerca de un centenar de construcciones en la costa de Ceuta .

Cerca de 100 construcciones precarias ya forman parte del asentamiento levantado en una playa de Ceuta .

Apenas 18 días después de la entrada masiva registrada desde Marruecos, una de las playas de Ceuta cambió por completo su aspecto. Cientos de migrantes que todavía permanecen en la ciudad comenzaron a levantar refugios con cañas, cartones y plásticos hasta formar un asentamiento que ya se asemeja a una pequeña “villa” sobre la costa. La transformación fue especialmente rápida durante la última semana.

El asentamiento en Ceuta crece ante la falta de plazas El lugar es la playa del Trampolín, donde actualmente permanecen alrededor de 1.500 personas. El asentamiento comenzó siendo reducido, pero creció rápidamente ante la falta de plazas disponibles en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

La transformación fue especialmente rápida durante la última semana. El pasado 9 de agosto podían contabilizarse alrededor de 14 o 15 chozas. Apenas seis días más tarde ya eran entre 70 y 80 y, según información publicada por El Faro de Ceuta, el número actualmente se aproxima a las 100 cabañas.

El asentamiento creció con rapidez en la playa del Trampolín y ya ocupa buena parte de este sector costero de Ceuta. EFE Las construcciones son realizadas principalmente con cañas recogidas en los alrededores, utilizadas para formar la estructura. Luego se agregan hojas, plásticos y cartones para cerrar los laterales y conseguir espacios donde protegerse del sol y pasar la noche. Algunas pueden albergar entre cuatro y seis personas, mientras que las más grandes llegan a recibir hasta 15.

Diversidad de nacionalidades en el asentamiento Entre quienes permanecen en el Trampolín hay numerosos marroquíes, aunque el asentamiento no está compuesto exclusivamente por personas de ese país. También viven allí migrantes subsaharianos, yemeníes y argelinos. Reuters confirmó además que miles de personas continúan en distintos sectores de Ceuta después del cruce masivo de finales de julio.