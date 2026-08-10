Las cuentas de Facebook e Instagram con decenas de miles de seguidores que promueven el cruce de Marruecos a Ceuta

Varias cuentas de redes sociales vinculadas a la llegada masiva de migrantes desde Marruecos al territorio español de Ceuta, ocurrida en julio, han compartido publicaciones que animan a sus cientos de miles de seguidores a intentar un nuevo cruce en los próximos días.

Alrededor de 100 personas murieron cuando 72.000 migrantes nadaron y escalaron la valla fronteriza entre Marruecos y Ceuta, una ciudad española en la costa norte de África, los días 30 y 31 de julio.

BBC News Arabic encontró decenas de publicaciones en Facebook que promovían un segundo cruce a mediados de agosto, incluidas algunas que anunciaban la venta de equipos de natación.

Seis de estos grupos tenían más de 100.000 seguidores. Enviamos una lista de ellos a la empresa matriz de Facebook e Instagram, Meta, y dos horas después fueron eliminados.

También encontramos cuentas con decenas de miles de seguidores en Instagram, otra plataforma propiedad de Meta, que animaban a la gente a cruzar la frontera en esas fechas. Tras denunciarlas, la mayoría de las cuentas fueron eliminadas.

Meta declaró a la BBC: "Tenemos un equipo que supervisa la situación en Ceuta en tiempo real y elimina el contenido que infringe nuestras políticas, incluido aquel que ofrece, facilita o busca servicios de tráfico de personas".

BBC En Facebook se han publicado mensajes ofreciendo a los migrantes equipos de natación.

Piden mayor control

Tanto Facebook como las autoridades marroquíes deben hacer más "para contrarrestar las campañas online que animan a los jóvenes a intentar cruces peligrosos y arriesgar sus vidas", afirma Mohamed Ben Aissa, presidente del Observatorio del Norte de Derechos Humanos, un grupo de defensa de los derechos de los migrantes con sede en Marruecos.

"Eliminar algunos grupos no es suficiente, ya que existen muchos otros. Facebook debería tener una moderación más estricta para detectar este tipo de actividad", añade.

El activista considera que otro cruce sería difícil porque las autoridades españolas y marroquíes están al tanto de los planes y están preparadas. Sin embargo, advierte que cualquier intento podría provocar enfrentamientos fatales entre migrantes y las fuerzas de seguridad, como ya ha ocurrido en el pasado.

La BBC se puso en contacto con las autoridades marroquíes para obtener comentarios, pero no recibió respuesta.

Por su parte, el Ministerio del Interior de España aseguró que está siguiendo de cerca la actividad en redes sociales relacionada con posibles nuevos cruces. Añadió que mantiene una estrecha colaboración con las autoridades marroquíes y que desplegará los recursos necesarios para responder a cualquier situación que pueda surgir en los próximos días.

Atlas via Reuters El 30 de julio miles de migrantes nadaron desde Marruecos hasta Ceuta.

La BBC analizó en detalle diez grupos de Facebook. El más grande tenía 191.000 miembros y el más pequeño, 3.000. La mayoría se crearon mucho antes del cruce de julio y llevaban meses, o incluso años, compartiendo consejos sobre cómo cruzar la frontera ilegalmente.

En las semanas previas al cruce, difundieron información falsa afirmando que la frontera estaba abierta.

En una publicación compartida repetidamente en estos grupos antes de los eventos de julio, una usuaria que dijo tener 17 años y no saber nadar pidió consejos sobre cómo cruzar la frontera.

Incluso después del evento de julio, los usuarios siguieron respondiendo a la publicación, y uno de ellos instó a que "todos crucen" el mismo día en agosto. "Todos cruzaremos, si Dios quiere".

Información falsa

Estos grupos continuaron difundiendo información errónea sobre el sistema migratorio español. En uno de ellos se afirmó falsamente que 5.000 personas que cruzaron la frontera en julio habían obtenido el derecho a permanecer en el país.

El alcalde de Ceuta ha señalado que entre 3.000 y 5.000 que llegaron el mes pasado siguen allí, pero España no ha confirmado que tengan derecho a quedarse.

Otros grupos publicaban anuncios de venta de equipos para quienes planeaban llegar a nado a través de la frontera. Una publicación del 5 de agosto ofrecía un scooter acuático, un dispositivo manual con hélice que impulsa al usuario a través del agua.

Algunas publicaciones remitían a pequeños grupos privados de WhatsApp, donde las conversaciones continuaban.

Getty Images

Una minoría de usuarios en los grupos de Facebook advirtió sobre los peligros de cruzar la frontera y aconsejó a otros desconfiar de los rumores al respecto. Otros compartieron publicaciones sobre personas que habían muerto en julio.

La BBC también examinó 12 cuentas de Instagram que compartían videos animando a la gente a cruzar la frontera, la mayoría con decenas de miles de seguidores. De nuevo, muchas de estas cuentas existían mucho antes del evento que sucedió en julio y han continuado publicando contenido hasta este mes de agosto.

Encontramos decenas de publicaciones en Instagram con imágenes de la frontera de Ceuta con fecha de agosto y la bandera española. Una de ellas acumuló más de 2.200 "me gusta".

La empresa Meta afirma que trabaja con verificadores de datos externos para etiquetar el contenido que considera falso y reducir su visibilidad, con el fin de que llegue a menos personas.

*Con información adicional de El Mahdi El Idrissi.

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Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC